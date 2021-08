Lidl inaugurează încă două magazine, pentru care a angajat 50 de persoane

Ambele unităţi dispun de câte o staţie de încărcare pentru automobilele electrice.

Noul magazin Lidl din Bucureşti se află pe Şoseaua Sălaj, Nr. 241 A, Sector 5, iar cel din localitatea Ştefăneşti este situat pe Strada Fitotron, Nr. 2. Noua unitate Lidl din Bucureşti are o suprafaţă de vânzare de aproximativ 1.300 m² şi peste 100 de locuri de parcare, în timp ce magazinul Lidl din Ştefăneşti dispune de o suprafaţă de vânzare de peste 1.300 m² şi peste 120 locuri de parcare. În plus, cele două magazine dispun de câte o staţie de încărcare pentru automobilele electrice, unde se vor putea alimenta câte două maşini simultan. Odată cu deschiderea celor două magazine Lidl, au fost create aproximativ 50 de noi locuri de muncă.

Orarul de funcţionare al unităţii din Bucureşti va fi următorul: între 7:00 şi 22:00, de luni până sâmbătă, iar duminică, între 8:00 şi 20:00. În Ştefăneşti, magazinul Lidl va funcţiona între 7:30 şi 22:00, de luni până sâmbătă, iar duminică, între 08:00 şi 20:00.

Lidl optimizează constant formatul magazinelor, astfel încât să aibă un impact cât mai redus asupra mediului, dar şi să ofere o experienţă de cumpărături cât mai bună. Prin utilizarea unor tehnologii avansate din domeniul construcţiilor şi în conformitate cu normele de protecţie a mediului, noile magazine Lidl din Bucureşti şi Ştefăneşti dispun de soluţii şi tehnologii moderne, care asigură standarde înalte de eficienţă energetică. Printre acestea se numără sistemul de iluminat LED, cu senzor de prezenţă, sistemele de recuperare a căldurii integrate în instalaţiile de climatizare, ori staţia de încărcare pentru automobile electrice.

În plus, noua unitate din Bucureşti dispune de un acoperiş verde, care oferă o multitudine de beneficii ce ţin de protecţia mediului înconjurător. Acesta contribuie în primul rând la eficienţa energetică a clădirii, prin menţinerea unei temperaturi constante pe parcursul întregului an. În acelaşi timp, vegetaţia amplasată pe acoperiş are rolul de a filtra în mod natural apa pluvială, datorită multiplelor straturi componente, şi de a reduce în acelaşi timp cantitatea de apă deversată în sistemele de canalizare.

Pentru a limita răspândirea virusului SARS-CoV-2, pe baza recomandărilor oficiale ale autorităţilor, Lidl face o serie de recomandări pentru clienţi, publicate atât online, cât şi în incinta magazinelor. Printre cele mai importante recomandări se numără plata cu cardul bancar, evitarea zonelor aglomerate, atingerea doar a fructelor şi legumelor pe care doresc să le cumpere şi păstrarea distanţei recomandate faţă de alte persoane. Pentru a-i ajuta pe clienţii care stau la rând să păstreze distanţa recomandată faţă de cei din jurul lor, şi în noile magazine din Bucureşti şi Ştefăneşti se găsesc indicatoare pe podea în zona caselor de marcat. În acelaşi timp, Lidl face apel la solidaritatea clienţilor pentru a respecta la rândul lor atât recomandările autorităţilor, cât şi măsurile individuale de prevenţie în timpul cumpărăturilor.

Inaugurarea magazinelor Lidl din Bucureşti şi Ştefăneşti continuă strategia companiei de a oferi zilnic românilor produse la cel mai bun raport calitate - preţ, într-o largă varietate de sortimente. Lidl reuşeşte să respecte această misiune investind constant în sustenabilitate, la baza acţiunilor companiei stând eficienţa şi demersurile de dezvoltare durabilă. În plus, Lidl promovează cu consecvenţă colaborarea cu producătorii locali, multe dintre mărcile de calitate comercializate în reţea fiind produse în România.