Lanţ de restaurante: Restricţiile îngroapă HoReCa. Clienţii îşi cumpără la pachet şi mănâncă pe stradă, iar noi stăm cu mesele strânse şi ne uităm la ei

Reprezentanţii DAbo vorbesc despre impactul reglementărilor Guvernului asupra industriei HoReCa şi despre ce au însemnat cele 5 luni de pandemie pentru o franciză românească cu peste 50 de restaurante. Aceştia susţin că, în ciuda eforturilor lor de a găsi cele mai bune căi pentru a depăşi această situaţie, deciziile în segmentul HoReCa sunt mult prea dure şi nu fac altceva decât să îngroape industria.

HoReCa traversează o criză fără precedent, după închiderea localurilor, în martie, atunci când a fost instituită starea de urgenţă. În grupul DAbo Doner, criza generată de pandemia de COVID-19 a dus la o scădere a cifrei de afaceri cu 22% comparativ cu perioada similară a anului trecut. Profitabilitatea este şi ea mai mică din cauza costurilor generate platformele de delivery, mult mai exploatate în ultima perioadă, cheltuielilor generate de achiziţia echipamentelor sanitare impuse de legislaţie şi chiriilor rămase neschimbate în restaurantele din mall-uri, deşi acestea au fost închise prin Hotarâre de Guvern.

„Ne dorim să susţinem în continuare business-ul şi industria din care facem parte, însă reglementările pentru segmentul HoReCa sunt gestionate incorect şi nu susţin în niciun fel antreprenorii sau companiile. Credem cu tărie că o cale eficientă de rezolvare stă, mai degrabă, în respectarea strictă a normelor de siguranţă şi igienă decât în introducerea de restricţii dure, care să ruineze o întreagă industrie. Chiar dacă nouă, ca restaurant, ne impui să închidem la 23:00, pe clienţi tot n-ai cum să-i obligi să meargă acasă. Drept dovadă, mulţi dintre ei tot găsesc metode de a se întâlni, de a se strânge prin alte locuri. Nu pot să stea la noi la restaurante, nicio problemă, se strâng la un grătar, în parcuri, pe plajă sau în diferite grupuri”, explică Dan Paştiu, fondatorul DAbo International.

Nemulţumirea francizei vine şi pe fondul măsurilor implementate de celelalte ţări europene, acolo unde restaurantele sunt de mult deschise, atât în interior, cât şi în exterior. În plus, prin adoptarea unor măsuri stricte de igienă, statele reuşesc, se pare, să ţină sub control numărul cazurilor de îmbolnăvire, mult sub numărul cazurilor raportate în România.

„Guvernul din Anglia, de exemplu, susţine 50% din notele de plată de la restaurante în luna august, pentru a stimula consumul şi economia blocată de coronavirus în ultimele luni. Noi, în schimb, ne luptăm în continuare cu restricţii dure şi cu un program limitat de funcţionare. În continuare vorbim despre pierderi uriaşe pentru a ne menţine pe linia de plutire şi de costuri mari, legate de plata integrală a chiriilor, chiar dacă noi funcţionăm pe avarie, plata personalului, plata echipamentelor de protecţie sanitară necesare în toată acestă perioadă şi aşa mai departe”, a adăugat Dan Paştiu, fondatorul DAbo International.

Francizaţii se bazau pe sezonul estival pentru a recupera o parte dintre pierderile suferite

„Industria HoReCa este afectată serios, iar reglementările actuale nu ajută. Ne aşteptam ca sezonul estival să ne fie favorabil şi să recuperăm în această perioadă o parte dintre pierderile suferite până acum, însă şi el a fost ruinat în momentul în care s-a decis închiderea teraselor după ora 23:00. În continuare, luptăm doar ca să ne menţinem pe linia de plutire, iar incertitudinea în ceea ce priveşte sectorul HoReCa nu ne ajută deloc”, a adăugat Dan Paştiu, fondatorul DAbo International.

Proprietarii restaurantelor de pe litoral sperau că în lunile iulie şi august vor recupera pierderile suferite la începutul sezonului, atunci când au fost închişi. În schimb, ei sunt nevoiţi să suporte în continuare pierderi şi mai mari şi să se confrunte cu o lipsă de predictibilitate care nu face altceva decât să îi împingă pe marginea prăpastiei.

„Restricţiile Guvernului sunt pe cale să îngroape industria HoReCa. Clienţii îşi cumpără la pachet şi mănâncă pe stradă sau pe trotuar, unde apucă, iar noi stăm cu mesele strânse şi ne uităm la ei. Dacă pandemia scăzuse deja vânzările de pe litoral cu 30% faţă de anii precedenţi, decizia de a închide întreaga activitate la ora 23:00 a scăzut vânzările la jumătate. Iar asta în timp ce cheltuielile au rămas aceleaşi. Chirii, taxe, impozite, toate sunt la fel ca în anii trecuţi, deşi încasările sunt mult mai mici. Iar controlele aş putea spune că s-au triplat...”, explică Adrian Stănică, francizat DAbo Doner.

Mai mult decât atât, vorbim şi de schimbări în comportamentul de consum al clienţilor de pe litoral în această perioadă. În condiţiile date, turiştii sunt nevoiţi să renunţe la viaţa de noapte. Iar cei care ajung totuşi pe litoral sunt mai cumpătaţi şi cheltuie mai puţini bani în vacanţă.

Închiderea teraselor după ora 23:00, mai ales pentru o locaţie precum cea din Vama Veche, reprezintă o pierdere enormă. A dispărut viaţa de noapte din staţiune, au dispărut clienţii care petreceau până în zori şi care treceau pe la DAbo indiferent de oră. Am fost nevoit să disponibilizez o parte din personal... nu putem face faţă chetuielilor în contextul încasărilor mai mici, rezultate al programului de lucru restrâns”, a adăugat Adrian Stănică, francizat DAbo Doner.

Deşi noile măsuri de relaxare, aplicabile de la 1 septembrie, includ reluarea activităţii restaurantelor în spaţii închise, proprietarii de localuri îşi pun în continuare semne de întrebare asupra evoluţiei crizei şi a reglementărilor statului din această toamnă, asta după un sezon estival care a fost pus sub restricţii majore.