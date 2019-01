Guvernul şi-a dat derogare ca să poată minţi Parlamentul fără risc penal

Premierul şi ministrul de Finanţe vor scăpa în acest an de răspunderea că bugetul trebuie să fie realizat în conformitate cu Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, respectiv o serie de reguli „de bună purtare” cu care ţara noastră a fost de acord, după criză, pentru a putea primi ajutor financiar din partea Fondului Monetar Internaţioal (FMI).

Ordonanţa de Urgenţă pe fiscalitate adoptată de Guvern la finalul lunii decembrie introduce o serie de derogări pentru Viorica Dăncilă şi pentru Eugen Teodorovici, prin care cei doi vor scăpa de răspundere dacă bugetul pe 2019 nu respectă regulile pentru gestionarea eficientă a finanţelor publice.

Potrivit derogărilor aduse de OUG, prim-ministrul şi ministrul de finanţe îşi vor asuma răspunderea doar pentru corectitudinea şi integralitatea informaţiilor din strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2019-2021. Ei scapă, însă, de răspunderea ca datele din Legea bugetului să fie conforme cu legea responsabilităţii fiscal-bugetare, inclusiv respectarea ţintelor sau limitelor impuse de aceasta.

De asemenea, şi în ceea ce priveşte bugetul, cei doi vor semna o declaraţie prin care îşi asumă numai faptul că proiectul de buget pe anul 2019 respectă ţintele, obiectivele şi priorităţile asumate prin Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2019-2021, nu şi principiile prevăzute în Legea Responsabilităţii fiscal-bugetare.

I-am solicitat ministrului Finanţelor, Eugen Teodorovici, să clarifice de ce au fost necesare aceste derogări, însă nu am primit un răspuns până la ora redactării acestui articol.

Modificările aduse de Ordonanţă

„(1) Prin derogare de la prevederile art. 29 alin. (4) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, prim-ministrul şi ministrul finanţelor publice semnează o declaraţie de răspundere prin care se atestă, exclusiv, corectitudinea şi integralitatea informaţiilor din Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2019-2021.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (4) din Legea nr. 69/2010, republicată, prim-ministrul şi ministrul finanţelor publice semnează o declaraţie ce atestă exclusiv încadrarea proiectului de buget pe anul 2019 şi perspectiva 2020-2022 în ţintele, obiectivele şi priorităţile asumate prin Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2019-2021.

(3) Prevederile art. 30 alin. (5) din Legea nr. 69/2010, republicată, nu se aplică pentru planificarea bugetară pe anul 2019 şi perspectiva 2020-2022”.

Prevederile modificate

Art. 29 alin. 4: Declaraţia de răspundere va conţine o declaraţie semnată de prim-ministrul şi de ministrul finanţelor publice, prin care se atestă corectitudinea şi integralitatea informaţiilor din strategia fiscal-bugetară şi conformitatea acesteia cu prezenta lege, ţintele sau limitele pentru regulile fiscale şi respectarea principiilor responsabilităţii fiscale.

Art. 30 alin. 4: Guvernul are obligaţia de a prezenta Parlamentului un buget anual care să respecte principiile responsabilităţii fiscale, regulile fiscale, strategia fiscal-bugetară şi orice alte prevederi ale prezentei legi, iar prim-ministrul şi ministrul finanţelor publice vor semna o declaraţie ce atestă această conformitate, declaraţie care va fi prezentată Parlamentului împreună cu bugetul anual.

Art. 30 alin. 5: În eventualitatea că Guvernul nu poate respecta condiţia de conformitate prevăzută la alin. (4), prim-ministrul şi ministrul finanţelor publice vor menţiona în declaraţie abaterile, precum şi măsurile şi termenele până la care Guvernul va asigura conformitatea cu principiile responsabilităţii fiscale, cu regulile fiscale şi cu strategia fiscal-bugetară.

Specialişti: Nu vor să respecte nicio regulă

Specialiştii consultaţi de „Adevărul” susţin că, astfel, prim-ministrul şi ministrul de Finanţe „nu vor să respecte nicio regulă”. „Derogă şi se vor raporta exclusiv la strategia fiscal-bugetară, un document propriu, şi-l fac ei cum vor”, a spus consultanul fiscal Emilian Duca. Un avocat, specializat în fiscalitate, ne-a spus că, practic, prin modificare, cei doi nu mai trebuie să dea declaraţii cu privire la conformitatea cu Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, iar dacă depăşesc ţintele, nu răspund.

Precedent şi în 2018

Senatorul PNL Florin Cîţu a semnalat, recent, faptul că Guvernul a dat în ultima şedinţă a Executivului din 2017 o ordonanţă de urgenţă similară prin care s-a scăpat de răspunderea privind conformitatea datelor şi în privinţa bugetului pe 2018. Cîţu a susţinut, astfel, că măsluirea cifrelor referitoare la execuţia bugetară pentru 2018 a fost premeditată, context în care a anunţat că a depus în Parlament o lege potrivit căreia oficialii care mint în legatură cu bugetul şi deficitul bugetar trebuie să răspundă penal.

Ponta: Dăncilă şi Teodorovici ştiu că ceea ce spun în buget e o minciună

Fostul premier Victor Ponta a atras recent atenţia că, în ordonanţa de urgenţă se arată că, prin derogare de la Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, primul ministru, Viorica Dăncilă, şi ministrul de Finanţe, Eugen Teodorovici, „de data asta nu trebuie să ateste corectitudinea datelor” din buget.

„Mi-am adus aminte că am semnat în 2012, 2013, 2014, cred că şi în '15 era gata bugetul, nu mai ţin minte, dar cel puţin de trei ori am semnat eu, Victor Ponta, prim-ministru al României, alături de ministrul de Finanţe, a fost Florin Georgescu, a fost Ioana Petrescu, a fost Eugen Teodorovici, am semnat acea declaraţie pe proprie răspundere că datele pe care le cuprind în bugetul de stat pe care l-am trimis la Parlament sunt adevărate, sunt corecte”, a afirmat Ponta.

Potrivit acestuia, „asta înseamnă că indiferent de ce se întâmplă în viitor, dacă se constată că datele sunt false, eu Victor Ponta, alături de ministrul de Finanţe mergeam la închisoare”.

„Înseamnă că doamna Dăncilă şi cu domnul Teodorovici chiar ştiu că ceea ce spun în buget e o minciună, altfel nu şi-ar fi luat această măsură de prevedere... Domnul Vâlcov e cel mai deştept că el nu semnează nimic, fraierii care semnează însă, doamna Dăncilă şi cu domnul Teodorovici, nu-s aşa de fraieri, şi-au trecut în ordonanţă că prin derogare de la Legea responsabilităţii fiscal-bugetare de data asta nu trebuie să ateste corectitudinea datelor”, a susţinut Ponta.