Greva STB din ianuarie a adus pierderi de 16,6 milioane de lei. Mii de angajaţi sunt cercetaţi disciplinar

„Pe partea de cercetare disciplinară comisiile îşi fac treaba în conformitate cu legislaţia şi cu regulamentul intern. E vorba de câteva mii de angajaţi, vă daţi seama de volumul de muncă, şi procesele verbale încă nu au venit la directorul general. O evaluare (a pierderilor în urma grevei - n. r.), care nu e practic validată de un audit extern, este undeva în jurul a 16,6 milioane de lei pentru cele 5 zile de grevă", a spus Criţ.

Întrebat dacă această pierdere va fi suportată de sindicat, el a răspuns: "O să solicităm, acest lucru, bineînţeles".

În altă ordine de idei, Adrian Criţ a precizat că au început să se facă angajări la STB, fiind aduse câteva zeci de persoane.

"Am început să angajăm. În primul rând, am angajat vatmani, am angajat şoferi de troleibuz, acolo unde avem deficit de personal. E vorba de câteva zeci de persoane", a precizat acesta.

Angajaţii STB au declanşat o grevă în data de 20 ianuarie, iar timp de cinci zile şoferii de pe autobuzele, troleibuzele şi tramvaiele din Capitală nu au circulat.