Florin Cîţu, despre rectificarea bugetară: Nu ştiu dacă intră în şedinţa de Guvern de joi, dacă nu, luni

Florin Cîţu spune că se face o analiză pentru a pregăti o rectificare bugetară, la nivelul ministerelor.

”Vom suplimenta fondurile pentru toate judeţele, oraşele, comunele, unde este nevoie de aşa ceva. Acum ne uităm să vedem care este situaţia şi pe ministere, dar şi pe localităţi. Vom avea rectificarea bugetară şi fondurile vor fi prinse acolo pentru a ne asigura că toţi cei care au nevoie, vor avea resursele necesare. Deja acum 2 săptămâni am aprobat prin HG pentru carantină 42 milioane lei, s-au dat în plus, până acum, la Ministerul Sănătăţii, aproape 1,7 miliarde de lei, atât pentru achiziţii de medicamente, dar şi pentru echipamente. Prioritatea, în acets moment, este sănătatea cetăţenilor şi resursele, în principal, se vor duce în acea direcţie”, a declarat Cîţu la Realitatea Plus, marţi seară.

Întrebat când va avea loc această rectificare de buget, ministrul Finanţelor a spus că cel târziu luni.

”Acum lucrăm, nu ştiu dacă intră în şedinţa de guvern de joi, dacă nu, luni, cu siguranţă să fie aprobată în şedinţa de Guvern”, a explicat Florin Cîţu.

Acesta a mai precizat că sistemul sanitar va primi, de asemenea, noi alocări de fonduri, fiind asugurate sumele pentru salarii, soruri şi echipamente.