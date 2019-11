Falimentul RADET. Ce datorii are Regia către ELCEN

Potrivit acestora, Electrocentrale Bucureşti (Elcen) avea de recuperat de la Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice (RADET) datorii totale de 3.659.805.493,39 lei, la data intrării în insolvenţă şi înscrise la masa credală.

De asemenea, RADET înregistrează obligaţii curente de 305,3 milioane de lei, din care 155,107 milioane de lei restanţe din perioada aprilie-iulie 2019.

Detaliat, Elcen are de recuperat pe luna aprilie 36,698 milioane de lei, iar RADET are o întârziere de 97 de zile la plata acestei facturi. Pe luna mai, RADET are de plată 45,037 milioane lei şi a întârziat 65 de zile. Pe iunie, restanţa este 38,337 milioane lei şi întârzierea la plată este de 36 de zile, iar factura pe iulie este de 35,035 milioane lei şi există 7 zile de întârziere la plată.

În plus, 120,302 milioane de lei reprezintă facturi în termenul scadent, din perioada august-octombrie 2019.

Totodată, valoarea estimată a energiei termice livrate în perioada 1-10 noiembrie 2019 este de 29,891 milioane de lei.