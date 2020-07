De ce intră în colaps sistemul românesc de sănătate şi cum sunt finanţate serviciile medicale în alte state europene

Potrivit datelor CNAS, în momentul de faţă aproximativ 10,7 milioane de persoane sunt scutite de la plata cotizaţiei lunare pentru sănătate, acestea fiind colectate de la numai 5,3 milioane de angajaţi.

Excepţiile de la plata contribuţiilor au fost stabilite prin modificări succesive ale Legii Sănătăţii din ultimii 14 ani, guvernanţii stabilind neplata taxei de 10% pentru veniturile copiilor, pensionarilor (deşi aceştia plăteau în trecut această contribuţie) invalizi şi alte categorii de persoane defavorizate, ba chiar şi pentru angajaţii din construcţii.

Contactat telefonic, Cristian Hotoboc, preşedintele Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Private (PALMED) a explicat pentru „Adevărul” care sunt motivele pentru care sistemul român de sănătate este în prag de colaps.

„Numărul mare de persoane neasigurate şi nu atât ca valoare, ci ca pondere în totalul populaţiei care ar putea avea nevoie de servicii medicale, arată presiunea care se pune pe sistemul sanitar.

Unul dintre motivele pentru care mereu există o discuţie a subfinanţări este dat tocmai de acest număr mare de persoane cu o probabilitate crescută de a avea nevoie de servicii medicale complexe, cum ar fi pensionarii, dar fără asigurare.

Prin urmare, un număr mic de contribuabili ar trebui să facă faţă acestor cheltuieli, fapt imposibil în practică. De aici o nevoie permanentă de suplimentare a bugetului din sănătate, central sau local, după caz”, a declarat Hotoboc.

Pe de altă parte, susţine preşedintele patronatului, în sistemul privat, un serviciu medical poate fi decontat sau achitat în integralitatea lui.

„Spre deosebire de sistemul public, sistemul privat nu resimte presiunea camerelor de gardă şi a serviciilor de urgenţă, implicit terapie intensivă, pentru persoanele neasigurate. Recuperarea cheltuielilor cu un pacient implică birocraţie, mult timp între momentul acordării serviciului şi decontarea lui, uneori chiar cu respingerea solicitării de decontare, chiar şi pentru un pacient asigurat. Presiunea pe care o resimte mediul privat este dată de plafon şi de limitarea accesului la servicii medicale.

Prin comparaţie cu alte ţări europene, România are două mari neconcordanţe, a adăugat Hotoboc, menţionând „contribuţia redusă şi un pachet de bază extrem de generos”.

„În ţările cu sisteme similare, fie vorbim de sume mai mari suportate de angajat şi angajator, cu un număr mic de contribuabili scutiţi de la plata taxei, fie asigurarea obligatorie acoperă un număr limitat de servicii, diferenţa fiind acoperită de: asigurări private, contribuţie personală, organizaţii nonguvernamentale ori autorităţi locale. Sistemul medical privat resimte presiunea subfinanţării lună de lună.

Fie că vorbim despre o atingere a plafonului în câteva zile, la inceputul lunii, fie ca avem perioade lungi de recuperare a banilor, cu precădere pentru cazurile ceva mai complicate, lipsa banilor este o chestiune cu care ne confruntăm permanent”, a spus preşedintele patronatelor.

Acesta a amintit că sistemul medical privat a cerut constant introducerea contribuţiei personale, în lipsa unei regândiri a pachetului de servicii decontate, în sensul reducerii lui.

„Mai exact, ne dorim ca pacientul să poată acoperi diferenţa între costul real al serviciului medical şi costul decontat. Realizăm astfel o echilibrare a minusurilor date de tarifele mici şi o degrevare a spitalelor publice de pacienţii care pot suporta diferenţa de cost, dar nu suma completă şi care acum aşteaptă servicii 100% gratuite”, a afirmat Cristian Hotoboc.

Exceptaţi de la plata asigurărilor conform legii 95/2006 - 5.606.479:

Copii, elevi, studenţi sub 26 de ani – 4.519.146

Co-asiguraţi – 660.605

Persecutaţi politic, deportaţi, veterani, revoluţionari – 206.789

Persoane cu handicap – 145.448

Persoane incluse în programe naţionale curative, fără venituri – 46.737

Femei însărcinate, lăuze fără venituri – 27.754

Exceptaţi de la plata CASS în urma măsurilor fiscale 2017-2019 – 5.156.284

Persoane aflate în concediu pentru creşterea copilului – 157.224

Şomeri beneficiari de indemnizaţie – 51.586

Persoane cu pedepse privative de libertate – 12.702

Persoane beneficiare de ajutor social – 265.367

Personal monahal – 2.754

Pensionari – 4.453.531

Salariaţi din domeniul construcţiilor - 213.120

NOTĂ: Dintre cei aproape 4,5 milioane de pensionari, 824.712 au venituri mai mari de 2.000 de lei, conform datelor publicate de CNPP pe luna iunie‬, dar nu plătesc contribuţii la Sănătate

O statistică efectuată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) la nivelul anului 2010 arată cum funcţionează sistemele de sănătate din Europa, din care „Adevărul” le-a selectat pe cele mai dezvoltate.

Finanţarea sistemului sanitar este dominată de cotizatii sociale ale angajatorilor şi ale angajaţilor, iar francezii au libertatea necondiţionată a alegerii tipului de serviciu medical, dar nu-şi pot alege liber asigurătorul, afilierea facându-se automat pe baza apartenenţei profesionale.

Sistemul social naţional este completat de finanţarea prin impozite şi asigurări voluntare de sănătate, care asigură servicii pentru 99,9% din populaţie şi suportă 78,4% din cheltuielile de sănătate. Accentul se pune pe modelul cu finanţare din impozite bazate pe venitul total. Sistemul de asigurări de baza nu acoperă integral costul tratamentelor, existând un sistem de coplată care poate fi acoperit printr-o asigurare complementară (mutuelle).

Spitalele publice, care se axează pe urgenţe, intervenţii complexe, reabilitare, tratament pe termen lung sau psihiatric, deţin 65% din paturi. Foarte mulţi francezi au încheiat asigurări private complementare, 10% din cheltuielile totale pentru sănătate fiind acoperite prin acestea.

Circa 87% din populaţie este acoperită de asigurarea standard de sănătate, finanţată prin asigurări sociale. Populaţia are dreptul să-şi aleagă liber asigurătorul din mai multe fonduri de asigurări non-profit. Angajaţii şi angajatorii plătesc fiecare circa 7,1% din salariu, cei din urmă achitând în plus 0,9% pentru a acoperi protezele dentare şi concediul medical. Afilierea este obligatorie pentru angajaţii ale caror venituri se află sub un plafon stabilit.