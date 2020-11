Cîţu cere procurorului general să ancheteze declaraţiile PSD: Au instigat la nesupunere şi au adus costuri imense economiei

”Solicit procurorului general anchetarea tuturor declaraţiilor făcute de către conducerea PSD de la începutul declarării stării de urgenţă şi până astăzi. Aceste declaraţii au instigat la nesupunere şi la subminarea autorităţii statului şi au adus costuri imense pentru economie!, a declarat Cîţu.

Ministrul s-a referit la declaraţiile făcute de conducerea PSD privind banii alocaţi pentru Sănătate.

”În 2020 banii alocaţi pentru Sănăate reprezintă 33 la sută din PIB, este cea mai mare sumă alocată acestui capitol din 2014 până astăzi”, a mai afirmat Cîţu.

El a precizat că scopul rectificării bugetare este ca sănătatea, asistenţa socială, educaţia să aibă banii necesari pentru finalul acestui an

”Rectificarea bugetară o facem pentru a ne asigura că sănătatea, asistenţa socială, educaţia au banii necesari pentru finalul acestui an. Rectificarea are şi rolul de a asigura finanţarea pentru continuarea investiţiilor, care în acest an sunt estimate la 55 de miliarde de lei, cea mai mare sumă investită de la bugetul de stat în ultimii 10 ani. După 10 ani investiţiile sunt la 35,4 miliarde de lei, mai mult decât s-a investit în tota anul 2016, 2017 sau chiar 2018”, a susţinut ministrul Finanţelor, precizând că pentru rectificarea bugetară a fost luată luat în calcul o scădere a economiei de 4,2 puncte procentuale.