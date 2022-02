Ciolacu: Prioritatea numărul unu a acestei guvernării este această criză în energie. Guvernul trebuie să vină cât mai repede cu soluţiile cele mai bune

"Am avut o întâlnire la primul ministru împreună cu ceilalţi preşedinţi ai coaliţiei şi secretarii generali ai partidelor, o întâlnire convenită pentru a vedea unde am ajuns cu soluţiile în ceea ce priveşte această criză în energie. Părerea mea şi am văzut că şi a domnului Cîţu şi a primului ministru, prioritatea unu a acestei guvernării este această criză în energie. Guvernul trebuie să vină cât mai repede cu soluţiile cele mai bune. (...) Am avut discuţia cu domnul prim-ministru, cred că până în şedinţa de Guvern, Guvernul va veni cu o propunere pentru luna ianuarie”, a declarat Marcel Ciolacu, relatează news.ro

Liderul PSD a afirmat că legea nu a bine aplicată şi nici foarte bine explicată şi că din februarie lucrurile vor sta mult mai bine în ceea ce priveşte facturile de la energie. Acesta este convins că premierul va veni cu o soluţie eficientă.

"Legea nu a fost nici bine aplicată, nici foarte bine explicată, normele au venit un pic întârziat şi s-a creat acea problemă, o să se regleze în următoarele luni şi aici premierul sunt ferm convins că va veni cu o soluţie. Important e că pe lunile februarie, martie deja avem ceva eficient şi ceva predictibil. Avem o garanţie. Este o plafonare cu o compensare de la bugetul statului”, a mai precizat liderul PSD.

Liderii coaliţiei, Marcel Ciolacu, Florin Cîţu şi Kelemen Hunor s-au întâlnit, miercuri, într-o şedintă a coaliţiei împreună cu premierul Nicolae Ciucă. Cu o zi în urmă şedinţa a fost amânată din cauza neînţelegerii dintre PSD şi PNL în privinţa măsurilor care vor fi luate de Executiv în criza facturilor, dat fiind faptul că după 1 aprilie actualele măsuri de compensare şi plafonare nu se vor mai aplica.