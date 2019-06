Băsescu, despre noua lege a pensiilor: Este nerealistă din punctul de vedere al capacităţii de a plăti. O vor abandona

„Fondul de pensii e undeva la 60 de miliarde lei anual şi dacă ne luăm după mintea lui Olguţa, în patru ani ar trebui să ajungă la 150 miliarde lei. De unde să ajungă la atât? Din ce? Eu îmi doresc să se mărească pensiile, pentru că şi eu am pensie, dar nu văd de unde va creşte pensia aşa cum a promis-o Olguţa (Vasilescu-n.red.). Şocul este că legea a căzut în Senat, unde PSD are o majoritate confortabilă. Nu ştiu cum o vor trece prin Camera Deputaţilor, unde, dacă UDMR rămâne de partea opoziţiei, practic nu au majoritate. Este posibil, dându-şi seama că bagă ţara într-o mare dificultate, s-o fi oprit, pentru că legea este nerealistă din punctul de vedere al capacităţii de a plăti. Anul acesta putem, dar la anul şi peste doi ani nu mai putem, iar peste patru ani ajungem la 150-160 de miliarde lei fondul de pensii. Bănuiesc că o vor abandona. Va lua un vot negativ şi în Cameră şi va fi luată la repieptănat”, a declarat, duminică seară, senatorul PMP Traian Băsescu, la RomâniaTV.

Camera Deputaţilor va dezbate luni noua lege a pensiilor, după ce săptămâna trecută PSD nu a putut să îşi treacă propria iniţiativă de Senat. Votul va avea loc miercuri.

