Autostrada Lugoj-Deva: Lotul 3 rămâne închis sub pretexte puerile

„CNAIR reuşeşte, şi sub noua guvernare, să ţină închisă deja de 5 luni o investiţie de sute de milioane de euro, sub nişte pretexte puerile. Vorbim de lotul 3 al Autostrăzii A1 Lugoj-Deva (Ilia-Holdea) care era gata de trafic din august.

După expertize minuţioase, au fost găsite probleme la aparatele de reazem ale podului peste Mureş. CNAIR ne spune că podul are sute de tone, şi totul apare într-o lumină gravă. Ce nu ne spun însă nici CNAIR şi nici ministrul este că remedierea este o operaţiune banală care presupune ridicarea podului cu câţiva milimetri şi se poate executa sub trafic. Asemenea remedieri s-au executat sub trafic în zeci de locuri din ţară.

Acest pod, chipurile avariat, este o noua bătaie de joc a CNAIR şi MT la adresa românilor. Prin această operaţiune de imagine, CNAIR încearcă să acopere decizia dezastruoasă de a ţine închişi cei 21 de km de autostradă. Investiţiile nu se fac pentru cetăţeni, ci pentru orgoliul politicienilor de la MT şi al funcţionarilor de la CNAIR.

Se va deschide când le convine dumnealor. Nu este prima oară: tronsonul Aiud-Turda din A10 a fost închis 7 luni pentru presupuse probleme la asfalt. Şi acolo am avut o remediere de ochii lumii, care a durat câteva ore, pentru salvarea onoarei administraţiei drumurilor.