Anton Anton: România va deveni primul producător de gaze din UE, dacă Brexit va avea loc

„Am constatat cu plăcere, poate şi cu un pic de îngrijorare, că în scurtă vreme, dacă Brexit va avea loc, România va deveni primul producător de gaze din Uniunea Europeană, astăzi fiind al treilea”, a declarat Anton Anton, în cadrul conferinţei „Piaţa Gazelor Naturale – Predictibilitate, Concurenţă şi Liberalizare”.

Potrivit ministrului Energiei, pentru România gazul natural „este fără îndoială o şansă uriaşă, azi şi nu numai azi”.

„Ceea ce se întâmplă în ultima vreme şi ceea ce cred că se întâmplă în toată regiunea este că harta gazelor naturale se rearanjează. Şi se rearanjează şi datorită faptului că s-au găsit tot felul de resurse şi rezerve în Marea Mediterană, în apropierea Ciprului, Turciei, Israelului, Egiptului, discutăm despre altă zonă potenţială din care să aducem gaze”, a mai precizat ministrul.

El a adăugat că resursele din Marea Neagră constituie o altă zonă potenţială de dezvoltare pentru regiunea în care ne aflăm.

„Din punctul de vedere al României, resursele de gaze naturale reprezintă trei lucruri importante. 1. O şansă importantă de dezvoltare a comunităţii locale. 2. O impulsionarem, o revitalizare a industriei petrochimice. 3. Dezvoltare a economiei naţionale în ansamlul ei şi, din punctul meu de vedere, o dezvoltare a zonei energetice bazate pe gazul natural”, a mai declarat Anton Anton.

Ministrul a reamintit că, din punct de vedere al resurselor, în România avem mai multe descoperiri atât onshore cât şi offshore. „Se spunea că mai avem gaze pentru 8 ani, pentru mai puţin de 10 ani şi anunţau apocaliptic că perioada cu gaze din România s-a terminat. Nu e chiar aşa. Am descoperit de exemplu la Caragele un mare zăcământ onshore care, dacă ar fi singurul care ne-ar alimenta cu gaze economia naţională, pe români, probabil că am reuşi să alimentăm România, după calculele specialiştilor, cinci ani de zile”, a spus el.

România, pol energetic important

Anton Anton a mai declarat că resursele din Marea Neagră nu asigură numai necesarul României, ci depăşesc mult necesarul ţării.

„Înseamnă o redesenare chiar şi a consumului din regiune. Toate descoperirile astea de gaze ne determină să afirmăm că România devine un pol energetic important în această zonă. Mă feresc să spun un hub, pentru că termenul e la modă şi toate ţările din jur visează să devină hub. Bulgaria, Turcia, Ungaria au declarat că vor să devină hub. Noi nu vrem să fim hub de gaze, vrem să fim doar un pod şi un pol energetic şi asta cu pol energetic este mai important, pentru că noi suntem o zonă de tranziţie. Cei care au declarat că vor să fie hub nu au niciun strop de gaze din producţie. Noi avem şi producţie pe lângă legăturile pe care le avem cu regiunea”, a explicat ministrul Energiei.

Anton Anton a recunoscut însă că nu există încă suficiente legături cu regiunea, nici din punct de vedere electric şi nici din punct de vedere al distribuţiei de gaze, el admiţând că „trebuie să lucrăm la ele”.

