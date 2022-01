Analiză: Mii de locuri de muncă foarte bine plătite nu îşi găsesc candidaţi

Faptul că există zeci de mii de locuri de muncă vacante cu salarii anuale care depăşesc 100.000 de dolari nu este un semn bun pentru perspectiva continuării unei creşteri economice robuste în SUA.

În Europa, rata locurilor de muncă vacante este în creştere, aratând valori de 2,6% pentru zona euro şi 2,4% pentru cea a Uniunii Europene, în al treilea trimestru al anului 2021. Rata locurilor de muncă vacante poate reflecta, în parte, cererea nesatisfăcută de forţă de muncă, precum şi eventualele neconcordanţe între competenţele şi disponibilitatea celor care sunt şomeri şi cele căutate de angajatori. 5,1% dintre locurile de muncă din Cehia erau vacante, cea mai mare valoare din UE, urmată de Belgia (4,7%) şi de Ţările de Jos (4,2%). Cele mai căutate cariere din Europa sunt în IT, inginerie şi sănătate. În noiembrie 2021, rata şomajului în Uniunea Europeană a fost de 6.5%, în scădere faţă de 6.7% în octombrie 2021.

In România, doar 0,79% din locurile de muncă sunt vacante. În noiembrie 2021, rata şomajului ajustată sezonier a fost de 5,2%, la fel ca în octombrie. Cele mai căutate locuri de muncă în 2021 au fost inginer, şofer şi contabil, iar mulţi candidaţi doresc slujbe care să le permită să lucreze de acasă. Însă, potrivit sondajului ManpowerGroup, angajatorii europeni raportează cele mai mari dificultăţi în ocuparea posturilor vacante, impactul cel mai mare fiind resimţit în Franţa, România şi Italia. Iar nevoia de angajaţi este în creştere, 29% dintre companiile româneşti intervievate declarându-şi intenţia de a face angajări în 2022.

Lipsa forţei de muncă este foarte vizibilă şi în Marea Britanie. Potrivit unei statistici Glassdoor, într-un top 25 al celor mai bune locuri de muncă, cel mai bine cotat job este cel de manager de produs, cu un salariu mediu anual de peste 60.000 de lire sterline şi aproape 2.000 de locuri de muncă vacante, urmat de administrator de reţele IT - 71.000 de lire şi 1.500 de locuri de muncă vacante şi dentist cu 55.000 de lire şi 1.721 de locuri de muncă vacante.

Dincolo de Atlantic, situaţia forţei de muncă este şi mai dramatică. Statele Unite au creat doar 199.000 de noi locuri de muncă în decembrie 2021, mai puţin decât cele 426.000 aşteptate de analişti. În ciuda creşterilor constante ale cifrelor privind crearea de locuri de muncă, există încă 3,6 milioane de persoane care încă nu s-au întors la muncă după izolarea din martie 2020.

In plus, rata şomajului a scăzut la 3,9%, foarte aproape de cifra minimă de 3,6% înregistrată în februarie 2020, chiar înainte de începutul pandemiei. Economia americană are aproape 11 milioane de locuri de muncă vacante, dintre care unele sunt extrem de bine plătite. Această situaţie a determinat o creştere a salariului mediu pe oră cu 4,7% faţă de anul trecut, deoarece angajatorii sunt nevoiţi să majoreze salariile pentru a încerca să atragă muncitori.

Într-o statistică postată de site-ul Glassdoor, primele trei din top 50 cele mai bune locuri de muncă din SUA sunt plătite cu salarii care variază între peste 90.000 de dolari pe an şi peste 121.000 de dolari pe an şi au peste 20.000 de locuri de muncă vacante. Cel mai bun job este considerat a fi cel de dezvoltator Java, cu un salariu de bază mediu de 90.830 de dolari şi 10.103 locuri de muncă libere, urmat de cel de analist de date ştiinţifice cu un salariu mediu de 113.736 de dolari şi aproape 6.000 de locuri de muncă neocupate, precum şi manager de produs cu un salariu mediu de 121.107 de dolari şi 14.515 locuri de muncă libere. Cel mai mare salariu mediu din top este cel oferit pentru un medic stomatolog, cu peste 134.000 de dolari pe an şi 4.300 de oferte de locuri de muncă.

Potrivit Biroului de Statistică a Muncii din SUA, în prezent există peste 10,5 milioane de locuri de muncă neocupate în Statele Unite. Iar dacă luăm în considerare faptul că 3,5 milioane de persoane lipsesc de pe piaţa muncii şi rata scăzută a şomajului, şansele de a ocupa aceste locuri de muncă sunt foarte mici. În funcţie de modul în care evoluează pandemia, criza forţei de muncă din SUA are potenţialul de a se agrava, putând împiedica planurile de dezvoltare ale companiilor pentru 2022. Cu toate acestea, situaţia actuală, care pare să nu aibă o soluţie clasică, ar putea crea o oportunitate pentru accelerarea înlocuirii locurilor de muncă realizate de om cu tehnologii de inteligenţă artificială şi roboţi.