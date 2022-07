Şeful ANAF ţine banii „la saltea”. Câţi bani gheaţă are Lucian Heiuş şi de unde provin

Lucian Heiuş a explicat că, fiind parlamentar şi ştiind că urmează o nouă campanie electorală, a început să pună „la saltea” bani cu care să îşi finanţeze campania, urmând ca sumele să fie recuperate de la stat.

„Eu am fost parlamentar 4 ani de zile, ca şi mulţi alţi colegi, şi ştiam că după 4 ani vei participa din nou la o competiţie elecorală şi trebuie să ai o sumă de bani pe care trebuie să ţi-o pregăteşti şi să ţi-o pui la momentul respectiv şi care ţi se va da înapoi. Bineînţeles în aceşti 4 ani am pus nişte bani deoparte an de an, cum spunem noi în Ardeal - am pus nişte bani la sertar ca să îi ai pregătiţi pentru ultimul an în care vei participa la această campanie electorală.

Sumele le-am ţinut cash acasă. În fiecare an am pus undeva în jur la vreo 20-25 de mii de lei.., undeva la 5-6 mii de euro, pe care i-am strâns în decursul anilor, ştiind că în ultimul an vei participa la o campani electorală. . După 3 ani de zile aveam 60 de mii de lei şi în ultimul an am pus diferenţa (n.r. până la 130.000 de lei)”, a declarat Lucian Heiuş pentru Realitatea Plus

Şeful ANAF Lucian Heiuş a anunţat în exclusivitate la Realitatea Plus că fiscul a colectat mai mult cu un miliard de euro faţă de prognoza avută la început de an. Preţurile exorbitante de pe litoral l-au făcut pe şeful ANAF să declanşeze controale masive prin inspectorii antifraudă. Heiuş a schimbat abordarea în privinţa controalelor, îi lasă în pace pe mici evazionişti de la colţul străzii şi se contrează pe marea evaziune fiscală şi marii contribuabili.