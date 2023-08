Sorin Grindeanu: S-a intrat într-un ritm mai bun pe tronsonul CFR Braşov-Sighişoara

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat că deşi nu este mulţumit de modul în care se lucrează pe tronsonul de cale ferată Braşov-Sighişoara, în ultima perioadă s-a intrat într-un ritm mai bun.

"Tronsonul Braşov-Sighişoara e într-o stare cam cum e centura Târgu Mureş. Au început cu foarte mulţi ani în urmă, sunt undeva la 20%. Trebuia să aducă acele maşinării mari, T.B.M. (Tunnel Boring Machines, n.r.) care fac tunele. Într-un final, acel tunel, când va fi gata, va fi cel mai lung din România. Au adus două din patru, până la sfârşitul anului va aduce şi celelalte două T.B.M.-uri după care vor intra efectiv la săparea acelor tuneluri. Am şi spus lucrul ăsta, nu sunt mulţumit de ce s-a întâmplat până acum. E clar că s-a intrat într-un alt ritm, într-un ritm mai bun. Stăm aşa şi privim foarte atenţi, dacă lucrurile nu se remediază, sigur că există şi alte pârghii pe care le avem. Aşa cum am făcut pe zona rutieră. Acolo unde lucrurile au stagnat, am încercat să găsim soluţii, inclusiv rezilierea. Să ştiţi că eu nu sunt adeptul rezilierii contractelor", a declarat Sorin Grindeanu.

El a spus că un ministru, un primar sau un preşedinte de consiliu judeţean nu au fost aleşi să rupă contracte, ci să găsească soluţii ca acele contracte să meargă mai bine.

"Şi ca ultimă soluţie există şi aceasta, am reziliat la CNAIR contracte, le-am relicitat rapid. De exemplu, ieri am semnat lotul 1 al drumului expres Craiova-Piteşti, care a fost reziliat pentru că era o companie italiană care nu şi-a făcut treaba. Şi ieri am semnat contractul, urmând ca în perioada următoare să intre la lucru cei care au preluat şi au câştigat noua licitaţie. Dar repet, nu e o soluţie pe care mi-o doresc, e ultima soluţie. Rolul meu, al directorului CNAIR, al directorului de la CFR şi al celorlalţi e să găsim soluţii ca acele contracte să meargă înainte, să se respecte termenii din contract", a subliniat Grindeanu.