Ryanair și Wizz Air vor să cucerească Polonia: „Oamenii devin mai înstăriți și vor să zboare mai mult”

Ryanair și Wizz Air vor să-și dubleze afacerile pe piaţa poloneză şi să se extindă în următorul deceniu, una dintre acestea promițând că „va menține prețurile mici”, transmite Reuters.

În conformitate cu strategia sa, Ryanair, care domină pieţele din Irlanda, Italia şi o mare parte din Europa Occidentală, îşi propune să îşi consolideze prezenţa pe aeroporturile din Europa de Est.

Ryanair operează deja în peste o duzină de aeroporturi poloneze, inclusiv nouă baze, a declarat directorul general Michael O'Leary pentru Reuters, deseori negociind acorduri speciale pentru a obţine taxe mai mici, cruciale în cursa pentru a menţine costurile, şi tarifele, la un nivel redus.

„De fiecare dată când concurăm cu Wizz, avem tendinţa de a avea tarife semnificativ mai mici şi costuri mai mici”, a spus Michael O'Leary.

Ca exemplu al acestei strategii, Michael O'Leary a dat drept exemplu Albania, unde Ryanair intenţionează să deschidă 25 de noi rute în această iarnă pentru a concura cu Wizz Air.

Însă nici compania ungară Wizz Air nu stă cu braţele încrucişate. Wizz Air are de gând ca în 2038 să opereze cel puţin un număr dublu de avioane, comparativ cu cele pe care le are acum în Europa Centrală şi de Est, şi în scurt timp urmează să anunţe 35 de noi avioane numai în Polonia, a declarat directorul general Jozsef Varadi. "Ne uităm spre o creştere anuală de două cifre, pe parcursul următorilor şapte sau opt ani", a spus Varadi.

„Oamenii devin mai înstăriți și vor să zboare mai mult”

Cu o populaţie de aproape 40 de milioane de locuitori, Polonia este de departe cea mai mare ţară din Europa emergentă, unde creşterea veniturilor disponibile a alimentat o cerere pentru călătorii care face regiunea o piaţă atractivă în contextul în care pieţele din Europa occidentală au ajuns la maturitate.

„Toţi aceşti oameni devin mai înstăriţi. Şi atunci când devii mai înstărit, zbori mai mult, în special dacă începi de la un nivel în care nu zburai prea mult”, spune Jamie Lindsay, investitor la fondul Artemis Investment Management LLP.

Potrivit firmei de cercetare de piaţă IBA, companiile aeriene low-cost controlează 59% din piaţa de aviaţie din Polonia, în creştere faţă de 31% în 2021. Această cifră este aşteptată să crească pe măsură ce din ce în ce mai mulţi polonezi călătoresc în scopuri turistice sau pentru muncă, spune Michal Kaczmarzyk, director general la Buzz, o subsidiară a Ryanair cu sediul în Varşovia.

Avansul Ryanair în Polonia vine într-un moment în care compania irlandeză trece printr-o perioadă dificilă în Italia şi Franţa, unde organismele de reglementare vor să impună un preţ minim la biletele de călătorie cu avionul pentru a reduce numărul de zboruri pe distanţe scurte, din motive de mediu sau pentru a proteja companiile de transport cu autobuzul şi trenul.

Cerințele de reglementare sunt mai relaxate

În contrast, cerinţele de reglementare mai relaxate din Polonia şi Europa de Est, atenţia mai mică privind protecţia mediului şi conexiunile feroviare mai slabe, le fac mai atractive pentru companiile aeriene low-cost.

„Aeroporturile regionale joacă un rol vital în traficul de pasageri din Polonia, în condiţiile în care primele zece aeroporturi regionale din Polonia au o cotă de piaţă de aproximativ 50% şi se bucură de o revenire puternică după pandemie”, susţine Dan Taylor, director la firma de consultanţă IBA Insight.

Atât pentru Ryanair cât şi pentru Wizz, expansiunea în Europa de Est va fi susţinută şi prin noi avioane. Ryanair urmează să pună o parte mare din cele 300 de avioane comandate la începutul anului în Polonia şi ţările vecine, a spus Kaczmarzyk. "Astăzi avem 64 de avioane în regiune. Plecând de la presupunerea că în 10 ani vom avea o flotă cel puţin dublă. Dacă astăzi în regiune avem aproximativ 30 de milioane de pasageri, presupunem că vom avea 60 de milioane", a precizat Kaczmarzyk.

Michael O'Leary a spus şi el că aproximativ 180 din cele 400 de noi avioane pe care compania are de gând să le introducă în exploatare în următorii opt ani vor opera în Europa Centrală şi de Est.

Între timp, Jozsef Varadi este la fel de încrezător în perspectivele pieţelor din Polonia şi ţările vecine precum şi în capacitatea transportatorilor low-cost precum Wizz de a fura din cota de piaţă a companiilor aeriene naţionale precum LOT din Polonia şi TAROM din România.