Problemele Boeing, mană cerească pentru Airbus. Compania americană e pe marginea prăpastiei: „Nu văd cum poate continua în felul acesta“

În timp ce conducerea Boeing se chinuia să țină în frâu cea mai recentă criză a sa, directorii Airbus au prezentat cu încredere succesul din 2023 și dominația sa în domeniul avioanelor comerciale.

Datele privind comenzile și livrările de avioane de anul trecut publicate de ambii producători arată că Airbus a fost producătorul de avioane nr. 1 în lume pentru al cincilea an consecutiv și se distanțează de concurentul său american.

Airbus a livrat anul trecut 735 de avioane comerciale, față de 528 ale Boeing. Iar Airbus a obținut aproape 2.100 de comenzi nete, un nou record, față de puțin peste 1.300 pentru Boeing.

Aproximativ 1.700 dintre aceste comenzi Airbus au fost pentru familia de avioane de mare succes A320neo și A321neo. Aceasta reprezintă aproape dublul comenzilor pe care Boeing le-a obținut pentru avioanele sale concurente 737 MAX.

Aceste date, combinate cu noul sentiment de criză la Boeing, au produs o perspectivă sumbră în rândul observatorilor companiei.

"Nu văd cum Boeing poate continua în felul acesta", a declarat expertul în industrie Adam Pilarksi, de la firma de consultanță în domeniul aviației Avitas, potrivit seattletimes.com.

De-a lungul seriei de eșecuri de calitate și de eșecuri de producție de anul trecut, Pilarksi - care este personal apropiat de mulți directori și ingineri de top din cadrul Boeing - a rămas una dintre figurile din industrie care au fost cele mai ferm pozitive în ceea ce privește compania.

Într-un interviu, el a declarat că dezastrul zborului Alaska 1282 a fost ultima picătură pentru el și pentru mulți din interiorul Boeing.

"Boeing a fost depășită de mai mulți ani și pare din ce în ce mai rău", a adăugat el. "Nu există o mare speranță. Nu există o nouă conducere".

"Există o mare probabilitate ca Dave Calhoun să nu supraviețuiască mult timp ca director general", a declarat vineri Pilarski.

În urma incidentului cu Alaska Airlines, Ron Epstein, un inginer aerospațial și analist de acțiuni al Bank of America, a pus și el la îndoială viabilitatea actualei conduceri a Boeing.

"Nu am fi surprinși să vedem că autoritățile de reglementare, investitorii și clienții fac presiuni pentru o schimbare în rândurile conducerii superioare și a Consiliului de Administrație", a scris Epstein într-o notă adresată investitorilor.

Sash Tusa, analist principal în domeniul aviației la firma de cercetare Agency Partners, cu sediul la Londra, a declarat prin e-mail că dezechilibrul puternic și tot mai mare în favoarea constructorului european de avioane în datele de performanță din 2023 oferă puține speranțe de redresare a Boeing.

"Pe baza comenzilor și a comenzilor în așteptare, este incredibil de greu, matematic aproape imposibil, să vedem Boeing revenind din nou pe locul 1, în absența unei probleme masive de tip MAX la Airbus", a scris Tusa.

Airbus este încrezător în planurile de creștere

În timp ce directorul general al Boeing, Calhoun, s-a luptat să facă față indignării provocate de incidentul de la Alaska Airlines, acesta a făcut puține apariții publice. El a acordat un interviu pentru CNBC, iar Boeing a postat câteva extrase din remarcile pe care le-a făcut în cadrul unor întâlniri cu angajații atât de la Boeing, cât și de la Spirit.

"Am încredere în Boeing. Am încredere în avion și am încredere în voi", le-a spus el angajaților din Renton. "Fiți conștienți de tot ceea ce vă înconjoară și fiți atenți la fiecare detaliu care contează."

Conducerea Boeing a discutat în mare parte în spatele ușilor închise, concentrându-se în întregime asupra crizei, căutând răspunsuri și soluții care să liniștească autoritățile de reglementare, companiile aeriene și călătorii. În așteptarea rezultatului unei investigații, în mod public, compania a emis doar declarații scrise laconice.

Solicitată să răspundă la anul dominant al Airbus în 2023 și la potențialul impact pe care incidentul zborului Alaska 1282 îl va avea asupra acestei rivalități în anul următor, Boeing a refuzat să comenteze.

Purtătorul de cuvânt Bobbie Egan a declarat că, până la raportarea rezultatelor companiei la sfârșitul acestei luni, "suntem limitați în ceea ce putem spune".

Într-un contrast puternic, directorul general al Airbus, Guillaume Faury, și noul director general al companiei Commercial Airplanes, Christian Scherer, au ținut o conferință de presă pe 11 ianuarie la Toulouse, Franța, pentru a lăuda performanțele companiei pentru 2023.

Directorii Airbus au emanat încredere, au răspuns cu ușurință la întrebări și au vorbit despre accelerarea producției și despre planurile pentru noi avioane în anii 2030. Pentru conducerea Airbus, este clar că prezentul arată foarte bine și că toți ochii sunt ațintiți asupra viitorului.