Compania Boeing și-a recunoscut vina în cazul avionului 737 Max 9 căruia i-a căzut ușa în timpul zborului, scrie BBC, precizând că inspecțiile au scos la iveală faptul că unele șuruburi nu erau bine strânse.

Șeful Boeing a recunoscut că a fost de vină după ce una dintre aeronavele sale și-a puerdut o ușă cu hublou la scurt timp după decolare în SUA.

Nimeni nu a fost rănit când ușa cabinei s-a desprins vineri de pe avionul care efectua zborul Alaska Airlines din Portland, Oregon.

SUA au pus la sol 171 dintre avioanele Boeing 737 Max 9 de la incident.

Marți, președintele și directorul executiv al Boeing, Dave Calhoun, a declarat că firma „recunoaște greșeala”.

Ușa care s-a desprins de aeronavă cântărea 27 kg și a fost folosită pentru a umple o ieșire de urgență care a fost încorporată în avion, dar care nu era cerută de Alaska Airlines.

Secțiunea dispărută a avionului a fost recuperată din grădina din spate a unui profesor din Portland, potrivit Comitetului Național pentru Siguranța Transporturilor din SUA (NTSB).

Avionul american a primit avertismente cu câteva zile înainte

De asemenea, a fost dezvăluit că compania aeriană a impus restricții asupra aeronavei în urma avertismentelor de depresurizare în zilele dinaintea incidentului, au spus anchetatorii.

„Vor ajunge la o concluzie... FAA [Autoritatea Federală a Aviației] care trebuie să se ocupe acum de clienții companiilor aeriene care doresc avioanele din nou în funcțiune în siguranță și să se asigure că toate procedurile sunt puse în aplicare, inspecțiile, toate acțiunile de pregătire necesare, pentru a ne asigura că fiecare avion care zboară este de fapt în siguranță și că acest eveniment nu se va mai putea întâmpla niciodată”, a spus șeful Boeing.

„Când am primit acea poză, la tot ce m-am putut gândi - nu știam ce s-a întâmplat, așa că cine ar fi trebuit să fie pe scaunul de lângă el. gaură în avion. Am copii, am nepoți și tu la fel. Aceste lucruri contează. Fiecare detaliu contează."

Inspecțiile la avioanele Boeing 737 Max 9 continuă după ce FAA a declarat că prima sa prioritate este „menținerea în siguranță a publicului zburător”.

În cursul inspecțiilor de mentenanță pentru aparatele Boeing 737 Max 9 din flotă, inginerii companiei United Airlines au descoperit că șuruburile nu erau strânse suficient la unele uși de evacuare.