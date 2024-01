Presiunile G20 pentru accelerarea plăților internaționale riscă să diminueze sancțiunile impuse Rusiei

Experții din industrie au avertizat că un impuls condus de G20 pentru accelerarea plăților internaționale riscă să faciliteze criminalitatea financiară și să împiedice aplicarea sancțiunilor împotriva Rusiei și a altor state.

Planurile de eficientizare a sistemelor de plată digitale până în 2027 nu iau în considerare vulnerabilitatea lor tot mai mare față de rețelele criminale și riscurile sporite de spălare a banilor generate de o creștere a sancțiunilor legate de război, potrivit Future of Financial Intelligence Sharing, un program de cercetare cu sediul în Marea Britanie, transmite Financial Times.

„Un eșec instituțional cheie la nivelul G20 este lipsa de responsabilitate în rândul factorilor de decizie în materie de reformă a plăților de a lua în considerare prevenirea fraudei și securitatea în materie de infracțiuni financiare”, a declarat Nick Maxwell, șeful FFIS, care a publicat duminică un raport pe această temă.

Raportul a îndemnat la o mai mare colaborare între sectorul public și cel privat pentru a integra sistemele de prevenire a criminalității financiare în infrastructura de plăți transfrontaliere și pentru a utiliza datele naționale în vederea identificării rețelelor de spălare a banilor.

Dacă nu se abordează aceste preocupări ar putea avea „un impact negativ de amploare [asupra] siguranței financiare a consumatorilor, a eficacității aplicării legii împotriva crimei organizate și a securității naționale în ceea ce privește punerea în aplicare a sancțiunilor”, a adăugat el.

Potrivit Băncii Angliei, se preconizează că valoarea tranzacțiilor transfrontaliere, inclusiv a plăților cu ridicata între instituțiile financiare, a transferurilor cu amănuntul și a remiterilor, va ajunge la 250 de miliarde de dolari până în 2027, de la 150 de miliarde de dolari în urmă cu zece ani.

Consiliul pentru Stabilitate Financiară, un organism internațional care monitorizează și face recomandări cu privire la sistemul financiar global, a elaborat o foaie de parcurs pentru îmbunătățirea plăților transfrontaliere. Inițiativa condusă de G20 este susținută de Banca Mondială, FMI și de aproximativ 40 de bănci centrale.

FSB a publicat în octombrie o actualizare a planului, concentrându-se pe măsurile practice care vor permite țărilor G20 să își îndeplinească angajamentul din 2020 de a face plățile internaționale mai ieftine, mai rapide și mai transparente până în 2027.

Printre „domeniile prioritare” din foaia de parcurs a organismului de supraveghere financiară se numără stabilirea unor standarde comune de date, îmbunătățirea infrastructurii de decontare și convocarea autorităților de reglementare, a supraveghetorilor și a legiuitorilor pentru a aborda „fricțiunile de reglementare” din întregul sector.

Dar, deși foaia de parcurs intenționează să elimine „perioada de timp foarte limitată” necesară pentru a examina tranzacțiile și a retrage fondurile înainte de a fi decontate, nu include planuri de atenuare a „riscului crescut de fraudă transfrontalieră și de spălare de bani asociată”, avertizează raportul FFIS.

Conform acestui plan, plățile transfrontaliere, care sunt procesate de obicei în câteva ore sau zile, ar putea fi decontate în câteva secunde, lăsând mai puțin timp contrapartidelor pentru a aplica controale de conformitate și a bloca plățile suspecte.

„Cu cât banii se mișcă mai repede, cu atât mai puțin timp au oamenii pentru a reacționa... viteza nu trebuie să compromită securitatea, dar poate dacă nu se integrează securitatea în cadrul sistemului”, a declarat Chris Lewis, șeful departamentului de cercetare al grupului de software pentru prevenirea fraudelor Synectics.

Alaina Gimbert, vicepreședinte senior la operatorul american de plăți Clearing House, a declarat că planul G20 nu a abordat în mod substanțial necesitatea de a aplica sancțiunile prin blocarea tranzacțiilor în timp real, o cerință obligatorie a majorității programelor de sancțiuni ale SUA.

„Nu vă puteți pretinde că aceste probleme de conformitate nu există. G20 nu a acordat cu adevărat acestui risc nivelul de atenție de care are nevoie”, a declarat aceasta.

Numărul sancțiunilor occidentale a crescut foarte mult de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, în urmă cu aproape doi ani. Instituțiile financiare rusești au fost puternic afectate de aceste restricții. Unii dintre cei mai mari creditori ai săi au fost eliminați din sistemul global de plăți Swift, care facilitează tranzacții în valoare de mii de miliarde de dolari în fiecare zi.