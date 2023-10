Plafonarea RCA, prelungită până la finalul anului

Tarifele RCA vor rămâne plafonate până la finalul anului, a declarat joi premierul Marcel Ciolacu, precizând că dacă nu se prelungea măsura tarifele ar fi crescut în perioada sărbătorilor de iarnă.

„Aprobăm astăzi și proiectul de hotărâre prin care prelungim până la finalul anului plafonarea tarifelor RCA. Este o decizie justificată, fiindcă actuala plafonare a tarifelor RCA expiră pe 10 octombrie. Dacă nu continuăm plafonarea vor crește tarife în cea mai nepotrivită perioadă, aceea a sărbătorilor de iarnă”, a spus premierul.

Executivul a avut, pe 28 septembrie, în primă lectură, un proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de aplicabilitate a prevederilor instituite prin Hotărârea Guvernului 298/2023 privind stabilirea tarifelor de primă maxime şi a altor măsuri aplicabile de către societăţile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie.

Astfel, Guvernul Guvernul a analizat, în primă lectură, posibilitatea de prelungire cu 3 luni, până la data de 31 decembrie 2023, a duratei de aplicare a tarifelor de primă maxime practicate pentru asigurările RCA pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie, măsură care urmează să expire la data de 10 octombrie.

Autoritatea de Supraveghere Financiară a propus un proiect de prelungire până la 31 decembrie a Hotărârii de Guvern care stabileşte tarifele maximale pe care societăţile de asigurări le vor practica.

La jumătatea lunii trecute, Valentin Ionescu, director general al Direcţiei Generale Asigurări, ASF a spus că actul normativ în discuţie i-a avantajat pe cumpărătorii de poliţe RCA, în sensul că asigurătorii s-au raportat la preţurile raportate la sfârşitul lunii februarie.

"De când a fost în vigoare această HG, noi am monitorizat evoluţiile din piaţă şi cred că a adus un avantaj consumatorilor, celor care îşi cumpără poliţe RCA, în sensul că asigurătorii s-au raportat la preţurile raportate la sfârşitul lunii februarie. Am încercat să evităm creşterea tarifelor cu inflaţia, cu alte costuri care au putut apărea în această perioadă, având în vedere că asigurătorul cel mai mare de la acel moment a ieşit din piaţă. Deci ne-am dorit să avem o stabilitate în piaţă pe care am avut-o, o repartizare a cotei de piaţă rămase după ieşirea Euroins cât mai uniformă şi corectă către societăţile care îşi pot permite această cotă - şi lucrul acesta s-a întâmplat - şi o stabilitate a preţurilor în marja pe care companiile de asigurări au avut-o la sfârşitul lunii februarie", a concluzionat oficialul ASF.

Tarifele plafonate ale RCA ar fi expirat în octombrie 2023.