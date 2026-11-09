 Nazare anunță când va fi prezentat raportul privind situația financiară a României. Documentul va include datele tuturor ministerelor | adevarul.ro
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Nazare anunță când va fi prezentat raportul privind situația financiară a României. Documentul va include datele tuturor ministerelor

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Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat luni seară că raportul privind situația financiară a României va fi făcut public în a doua jumătate a acestei săptămâni. Documentul, solicitat de PSD și de premierul Luca Niculescu, este într-un stadiu avansat de pregătire, însă publicarea sa depinde de transmiterea datelor de către toate ministerele.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Foto: INQUAM PHOTOS / TUDOR PANA

„Pot să vă asigur că pregătim un raport asupra situaţiei financiare a ţării, care va fi un raport complet, un raport credibil, un raport echilibrat, pe care, aşa cum ne-a cerut şi primul ministru Luca Niculescu, îl vom prezenta în următoarele zile”, a declarat Alexandru Nazare, luni seară, la Antena 3 CNN.

Ministrul Finanțelor a precizat că raportul ar urma să fie prezentat public în a doua parte a săptămânii. El a explicat că echipa sa a avansat cu pregătirea documentului, dar mai așteaptă raportările tuturor ministerelor.

„Avem raportul într-o fază avansată de pregătire, depindem în schimb însă şi de raportările fiecărui minister în parte (…) Cum le primim pe toate, le integrăm şi prezentăm raportul public într-un fel în care să elucidăm aceste posibile, eu ştiu, discuţii legate de situaţia financiară a ţării”, a afirmat Nazare.

Ministrul Finanțelor avertizează asupra efectelor disputelor privind execuția bugetară

Alexandru Nazare a susținut că execuția bugetară reprezintă un interes național, nu unul care aparține unui minister sau unui partid. El a atras atenția că orice incertitudine privind situația finanțelor publice poate afecta costurile de finanțare ale României.

„Execuția bugetară a României e un bun național. Nu e a unui minister, nu e a unui partid, e a României. De ea depind costurile de finanțare ale țării, care sunt foarte mari. Orice umbră pusă pe execuția bugetară a României reprezintă un pericol pentru noi toți”, a declarat ministrul, insistând că raportul va fi unul echilibrat.

Nazare a indicat nivelul dobânzilor drept unul dintre cei mai relevanți indicatori pentru evaluarea situației economice a țării. În opinia sa, acesta reflectă performanța României, dincolo de efectele crizelor internaționale.

Raportul a fost solicitat în contextul în care PSD a acuzat existența unei „găuri” în buget, pe care o pune pe seama guvernării conduse de Ilie Bolojan.

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