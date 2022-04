Spătaru: 100 de milioane de dolari vor fi investiţi anul acesta în capabilităţi din companiile industriei de apărare a României

„Este nevoie să clarificăm importanţa strategică a industriei de apărare a României. Să fim foarte clari! Industria de apărare a României are importanţă strategică pentru această ţară. Pentru asta, pentru a ţine pasul cu noutăţile tehnologice, pentru a implementa noi proiecte, ai nevoie de investiţii, dar şi de componenta de cercetare-dezvoltare care să ducă la îmbunătăţirea sau crearea unor noi produse. (...) Vom continua să investim, să ne asigurăm că banii pe care îi avem în acest moment disponibili, aproape 100 milioane de dolari, vor fi investiţi în acest an în capabilităţi din companiile din industria de apărare şi că în anii următori vom continua acest parcurs astfel încât să ducem la retehnologizarea necesară şi să recuperăm din timpul pierdut şi această lipsă a investiţiilor cronică pe care am avut-o în ultimii ani", a spus ministrul Spătaru.

El a arătat că va exista un plan de reorganizare a industriei de apărare, astfel încât companiile din această industrie să redevină viabile din punct de vedere economic.

"Electromecanica este pe profit. Sunt şi alte companii din industria de apărare care au profit (...). Privim profitabilitatea unor companii, dar trebuie să ne uităm şi la cifra de afaceri. Există un potenţial major, un potenţial de creştere mare pe acest segment, dar acea ordonanţă de urgenţă prin care am şters o parte din datorii, pentru că nu au fost şterse toate datoriile ci doar cele aferente producţiei militare, credem că e un demers normal, un pas important în eficientizarea şi în aducerea acestor companii în stare de funcţionare. urmează şi alte etape. Vom evalua activele pe care le au şi vom veni cu un plan de reorganizare a industriei de apărare, astfel încât aceste companii să redevină viabile din punct de vedere economic", a mai declarat ministrul Florin Spătaru.