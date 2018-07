Romgaz vrea să aloce în viitor 80% din investiţii pentru dezvoltarea capacităţii de explorare şi producţie

Sondele casate reprezintă zone de explorare inactive. Romgaz deţine un număr de 4.659 sonde, acestea fiind considerate mijloace fixe, din care 3.211 sonde sunt cu potenţial productiv, iar 1.448 sunt sonde inactive.





”Pentru a ne consolida poziţia de top în industria gazelor naturale şi pentru a satisface nevoile şi cererea consumatorilor la nivel naţional într-un mod sustenabil, ne propunem ca pe viitor să alocăm 80% din capitalul de investiţii pentru dezvoltarea capacităţii de explorare şi producţie. Atenţia noastră va fi îndreptată către: explorarea de noi perimetre pentru creşterea portofoliului de resurse şi gaze naturale şi dezvoltarea de proiecte majore (...) şi creşterea performanţelor companiei prin: utilizarea raţională a resurselor financiare, materiale şi umane urmărind cu atenţie fundamentarea, urmărirea şi analiza execuţiei bugetare”, se arată în raportul companiei.





Programul de investiţii al Romgaz pentru 2018 este în valoare de 1,6 miliarde lei, iar la data de 31 martie acesta a fost realizat în proporţie de 26%.





”Deşi industria de petrol şi gaze este o industrie matură, gazul natural, cel mai ‚verde’ combustibil fosil, joacă în continuare un rol important în balanţa energetică mondială, europeană şi naţională. Pentru satisfacerea cererii în creştere de gaze naturale (este estimată o creştere de 44% la nivelul anului 2035) este necesar un efort investiţional considerabil atât în domeniul explorării resurselor, investiţii cu un grad de risc ridicat, cât şi pentru exploatarea rezervelor şi aducerea lor în piaţă. Un impact major asupra industriei noastre, atât din punctul de vedere al exploatării rezervelor actuale, cât şi al descoperirii şi exploatării de noi resurse, convenţionale şi/sau neconvenţionale, îl va avea inovarea tehnologică”, precizează autorii raportului.





Producţia de gaze naturale a Romgaz în anul 2017 a fost mai mare decât cea aferentă anului 2016 cu 22,3% (5,15 miliarde metri cubi faţă de 4,21 miliarde mc) şi cu 8,6% mai mare faţă de producţia programată.





”Producţia de 5.158 milioane mc din anul 2017 ne-a adus o cotă de piaţă de 50,53% a livrărilor în consumul de gaze provenite din producţia internă şi o cotă de 46,27% a livrărilor în consumul total al României”, se mai arată în raport.





Romgaz, în calitate de furnizor de gaze naturale a deţinut în perioada 2010-2017 o cotă de piaţă la nivel naţional situată în intervalul 37-46%.





Rezervele totale ale Romgaz sunt de 84,3 miliarde mc (72% dovedite, 13% probabile şi 15% posibile), iar resursele contingente totale de 50,5 miliarde mc, faţă de 26,8 miliarde mc în anul 2013 (+88%) când a avut loc auditarea anterioară.





Acelaşi raport de auditare confirmă valoarea ratei anuale de înlocuire a rezervelor, care în perioada 2013-2017 a avut o medie de 80,4%, valoare superioară ţintei de 70%.





De asemenea, în România există opt depozite de înmagazinare dintre care şapte sunt operaţionale, amenajate în zăcăminte depletate.





Romgaz deţine şi operează şase dintre aceste depozite cu o capacitate de înmagazinare de 4,335 miliarde metri cubi şi cu un volum de lucru de 2,92 miliarde mc.





În anul 2017, societatea a beneficiat de scutiri de impozite şi credite fiscale în valoare de 16,19 milioane lei.





Romgaz a realizat în primul trimestru al anului un profit net de 501,2 milioane lei, cu 10,6% în scădere faţă de rezultatul net din perioada similară a anului trecut, în timp ce cifra de afaceri a coborât uşor, cu 1%, până la 1,48 miliarde lei, comparativ cu primele trei luni din 2017.





Producţia de gaze naturale înregistrată în primul trimestru al acestui an a fost de 1,36 miliarde metri cubi, cu 2,3% mai mare decât cea înregistrată în perioada similară a anului precedent.





La data de 31 martie 2018 societatea înregistra un număr de 6.157 de angajaţi.





Începând din 2013, acţiunile societăţii sunt tranzacţionate pe piaţa reglementată administrată de BVB (Bursa de Valori Bucureşti), sub simbolul SNG, şi pe piaţa principală pentru instrumente financiare listate a LSE (London Stock Exchange), sub formă de Certificate Globale de Depozit (Global Deposit Rights – GDR) emise de The Bank of New York Mellon, sub simbolul SNGR.





Romgaz are o capitalizare de 14,39 miliarde lei. Acţionar principal este statul român, prin Ministerul Energiei, cu o participaţie de 70%.