Lotul de autostradă Râşnov - Cristian, construit de firma românească cu zece luni înainte de termenul limită

Compania românească Alpenside SRL, în asociere cu Specialist Consulting SRL, s-a mobilizat pentru ca şoferii să poată folosi cei aproape 10 kilometri nou construiţi acum, înainte de Sărbători, când, de regulă, drumurile se aglomerează excesiv. Lotul finalizat este format din 6,30 km de autostradă şi 3,56 km drum de legătură (câte două benzi pe sens). Lucrările au fost executate în 14 luni.

Timp de peste un an, peste 200 de oameni au fost prezenţi zilnic pe şantierul autostrăzii, unde s-a lucrat 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Constructorul a luat toate măsurile necesare pentru a menţine şantierul deschis şi în pandemie, în contextul stării de urgenţă, continuate cu o stare de alertă încă în vigoare.

“În perioada pandemiei, am menţinut şantierul deschis şi am păstrat ritmul accelerat al lucrărilor, cu respectarea strictă a regulilor pentru protecţia angajaţilor. Ne-am propus şi am reuşit să demonstrăm că lucrările de infrastructură reprezintă o soluţie pentru dezvoltarea economică a României şi că antreprenorii români pot lucra rapid şi la standarde înalte de calitate”, a declarat Vlad Vameşu, CEO al Alpenside SRL.

Unul dintre obiectivele principale ale proiectului privind construcţia lotului Râşnov - Cristian a fost preluarea traficului de tranzit, mai ales a traficului greu, din oraşul Râşnov şi din comuna Cristian.

Construirea noului tronson de autostradă are ca efect reducerea timpului mediu de călătorie pe reţeaua trans-europeană de transport (TEN-T) cu 77 minute/100 de kilometri (reprezentând diferenţa dintre deplasarea prin localităţi şi deplasarea pe autostradă).

Realizarea proiectului conduce, de asemenea, la reducerea impactului negativ asupra mediului, prin diminuarea drastică a emisiilor de poluanţi, în conformitate cu politica de transport aplicată de Uniunea Europeană, luând în calcul parametri precum reducerea timpului petrecut în trafic, a consumului de combustibil şi viteza de deplasare constantă.

Ce a însemnat construirea tronsonului de autostradă Râşnov - Cristian, în cifre:

• Peste 100 de utilaje mobilizate pe şantier;

• Peste 200 de oameni implicaţi zilnic în lucrări pe şantier;

• 910.000 mc de umpluturi;

• Au fost montate 124 de grinzi de beton montate la pasaje şi poduri;

• Au fost folosite 487.000 tone de agregate;

• 1,22 milioane mc de săpătură;

• 45 km de şanţuri, rigole şi casiuri din beton;

• 38 km de parapete de siguranţă;

• 113.000 tone de asfalt;

• Peste 132.000 mp de taluz îmbrăcat cu pământ vegetal.