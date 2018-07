Ghidul cumpărătorului de locuinţă nouă - 50 de sfaturi de urmat

Cumpărătorul final de locuinţe noi are acum la dispoziţie, în acest sens, un ghid complet sub forma unui e-book, care include 50 de sfaturi pentru cumpărător. El a fost realizat de agenţia imobiliară The Concept Real Estate Advisers şi poate fi citit, integral, la finalul articolului.

Faza de căutare

Decide-te ce tip de locuinţă cauţi şi care este destinaţia sa. Poate fi un studio (simplu sau dublu), 2 camere, 3 camere, 4 camere într-un ansamblu de apartamente sau poate fi o vilă într-un ansamblu de vile (sau o combinaţie între ele). Destinaţia sa poate fi fie pentru a locui în ea efectiv, fie pentru investiţie, respectiv închiriere pe termen mediu şi lung sau închiriere pe termen scurt - regim hotelier sau AirBnb.

Hotărăşte-te asupra unor zone principale de interes pentru tine. Dacă este pentru rezidenţă, când alegi respectivele zone ia în calcul următorii parametri: cât de în siguranţă te simţi în zona în care se află locuinţa, apropierea de locul unde îţi desfăşori activitatea profesională, apropierea de grădiniţa sau şcoala copiilor, apropierea de un magazin comercial sau mall important pentru cumpărături, mijloace de transport public în cazul în care nu dispui de maşină sau dacă aceasta nu este disponibilă în anumite zile/perioade, perspective de dezvoltare ale zonei (infrastructură, facilităţi urbane).

Gândeşte-te ce facilităţi vrei să cuprindă ansamblul în care îţi doreşţi să locuieşti sau să investeşti. Poate fi un parc, un spaţiu de joacă, o sală de gimnastică, locuri de parcare suficiente, inclusiv pentru biciclete, multă verdeaţă.

Faza de alegere

Mergi la prezentări/vizionări. Analizează locuinţele alese pe îndelete şi pune cât mai multe întrebări consultantului. Relevante în acest moment sunt: experienţa dezvoltatorului şi a companiei imobiliare ce îl reprezintă, calitatea construcţiei, finisajele, tipurile de apartamente disponibile, facilităţile, avansul cerut şi termenul de livrare. Află detalii despre viitorii tăi vecini.

Vezi ce posibilităţi de personalizare sunt permise şi realizabile. Poate fi alegerea finisajelor şi a dotărilor, pot fi diverse pachete opţionale pe care dezvoltatorul ţi le oferă, pot fi diverse piese de mobilier ce pot fi achiziţionate prin el la preţuri mai bune.

Verifică experienţa dezvoltatorului atât pe piaţa din România (website-uri, portofolii, presă), cât şi pe pieţe internaţionale şi alege să cumperi de la dezvoltatori cu experienţă şi reputaţie bune. Verifică experienţa şi imaginea companiei imobiliare care reprezintă dezvoltatorul şi alege să cumperi de la companii reputate şi de încredere.

Faza de precontractare

Fă-ţi un plan financiar al achiziţiei. Majoritatea locuinţelor noi sunt achiziţionate în diferite faze de construcţie şi cuprind ca principali paşi: rezervarea (între 1000 şi 5000 euro + TVA), antecontractul (între 5% şi 50% avans), Contractul final de vânzare (restul valorii).

Dacă vei cumpăra cu propriii tăi bani, atunci asigură-te că dispui de aceste sume la termenele stabilite contractual şi, de asemenea, ţine cont de toate celelalte categorii de cheltuieli (TVA, taxe şi onorarii notariale, comisioane, costuri de întreţinere, costuri de mentenanţă - dacă există, impozit pe proprietate etc).

Dacă vei cumpăra cu finanţare (de la bancă sau alţi finanţatori externi), atunci asigură-te că sumele de care ai nevoie sunt acoperite de respectivul finanţator la termenele stabilite şi, de asemenea, că poţi susţine rambursarea respectivei finanţări, respectiv ratele.

Cere să verifici documentele de proprietate. Obţine titlul de proprietate, de regulă un contract de vânzare-cumpărare pe terenul pe care se construieşte ansamblul, şi autorizaţia de construire şi roagă un notar sau un avocat să verifice documentele. Cere un grafic de lucrări ca să verifici respectarea termenului. Ia-ţi un termen de graţie de cel puţin 3 luni (întârzieri ce pot surveni din cauza vremii, birocraţiei autorităţilor publice sau altor factori greu controlabili precum crizele de personal din construcţii). Verifică stadiul real al construcţiei, să fie conform cu cele spuse de dezvoltator sau consultanţii acestuia. Stabileşte ce se întâmplă în cazul în care, din varii motive, nu poţi continua contractul. Stabileşte ce se întâmplă în cazul în care, din varii motive, dezvoltatorul nu finalizează la timp construcţia.

Ghidul cumpărătorului – 50 de lucruri pe care trebuie să le ştii când cumperi o locuinţă nouă