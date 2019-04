Cum să cumperi un apartament nou cu 15-25% mai ieftin

Atunci când vrei să achiziţionezi o locuinţă, bineînţeles că îţi doreşti să beneficiezi de cel mai bun preţ posibil. Vestea bună este că, cel puţin în cazul locuinţelor nou-construite, există o modalitate de a face economii substanţiale, scrie Imobiliare.ro. Este vorba despre achiziţia off-plan sau din stadiul de proiect, fie dinaintea începerii lucrărilor de construcţie, fie în etape intermediare. Asemenea tranzacţii sunt „la modă” nu doar în Bucureşti, cât şi în marile centre regionale – aşa au arătat, în cadrul ediţiei naţionale a Clubului Profesioniştilor în Imobiliare (CPI), reprezentanţii mai multor agenţii imobiliare din ţară.

Preţul de lansare suferă scumpiri succesive

Potrivit calculelor celor de la The Concept Real Estate Advisers, sumele printr-o achiziţie off-plan variază, cel puţin pentru Capitală, între 15 şi 25%. Cât de mare va fi, în cele din urmă, „discountul” de care vei beneficia depinde atât de momentul efectiv al încheierii tranzacţiei, cât şi, desigur, de zona şi de tipul de locuinţă vizate. „În toate zonele din Bucureşti, în apropierea termenului de finalizare a proiectelor rezidenţiale nu mai rămân disponibilităţi prea multe, ba chiar foarte puţine – le numeri pe degete. Acestea se vând încă de la preţurile de lansare sau maximum la prima rundă de creştere a preţurilor. Primele scumpiri sunt sincronizate cu stadiul construcţiei, iar prima este cea în care iese construcţia din pământ şi se situează undeva în jurul a 5-10% faţă de preţul lansării”, subliniază Claudia Tudor, Sales Manager în cadrul The Concept Real Estate Advisers.

Minus 30.000 de euro pentru un apartament în Victoriei

În zona Victoriei din Bucureşti, exemplifică reprezentanţii companiei, un apartament cu două camere poate fi cumpărat imediat după lansarea proiectului cu o reducere de preţ de până la 25.000 de euro, comparativ cu o achiziţie aproape de finalizare. Concret, un apartament cu un preţ de lansare de 110.000 de euro (plus TVA) ajunge să coste 135.000 de euro după doar o lună de la livrare (plus TVA). La o unitate locativă cu trei camere, amplasată în aceeaşi zonă, banii rămaşi în buzunar depăşesc şi 30.000 de euro, preţul de lansare fiind de 170.000 de euro (plus TVA), iar cel final de 200.000 de euro (plus TVA). În zona centrală a Capitalei, un apartament cu două camere poate fi scos la vânzare cu 100.000 de euro (plus TVA), dar va ajunge, până la finalizare, la un preţ de 115.000 de euro (plus TVA).

„Mă bucuram recent împreună cu una dintre clientele mele de pe zona Victoriei, care a decis să cumpere off-plan şi a făcut o economie de peste 30.000 de euro la apartamentul pe care l-a achiziţionat. Încurajăm tipul acesta de achiziţie, pentru că oamenii chiar observă economiile masive pe care le fac şi pot folosi acei bani pentru mobiliarea şi utilarea apartamentului sau, de ce nu, să investească această sumă şi în alte proiecte noi abia lansate în piaţă.”

Nicuşor Milită, Sales Manager Heritage Properties (divizia premium a The Concept Real Estate Advisers)

Puţine unităţi disponibile la finalizare

Reprezentanţii The Concept Real Estate Advisers subliniază că, atunci când proiectele scoase la vânzare off-plan se apropie de finalizare, foarte puţine unităţi mai rămân disponibile spre vânzare – mai ales în zone cum este cea centrală, unde achiziţiile reprezintă foarte bune investiţii. „Din experienţa noastră, în funcţie de dimensiunile proiectului şi graficul acestuia de construcţie, numărul unităţilor disponibile aproape de termenul de livrare este foarte mic, undeva între 5 şi 10%. Noi am vândut, în opt ani, în peste 50 de ansambluri rezidenţiale, de toate dimensiunile, şi la termenul de finalizare, de regulă, mai rulam spre vânzare doar câteva unităţi sau deloc”, explică Daniel Tudor, CEO The Concept Real Estate Advisers şi Heritage Properties.

Avertizare: Nu cumpăra off-plan oricum şi de la oricine!

Deşi piaţa imobiliară a crescut mult faţă de perioada de boom, orice achiziţie de acest gen – şi cu atât mai mult una în care nu poţi vedea de la bun început ce cumperi! – necesită o atenţie sporită din partea ta. Pentru a te feri de orice eventuale „capcane” imobiliare, recomandat este să lucrezi doar cu dezvoltatori în care poţi avea încredere – companii al căror background îl poţi studia, care poate au proiecte finalizate pe care le poţi vizita etc. Într-o asemenea tranzacţie, te poate ajuta extrem de mult să ai de partea ta un agent imobiliar de încredere, care să cunoască bine piaţa şi jucătorii activi în domeniu.

