Guvernul aprobă proiecte de investiţii de 260 de milioane de lei

Guvernul aprobă miercuri mai multe proiecte de investiţii în infrastructura de transport şi de mediu în valoare totală de 260 de milioane de lei.

”Aprobăm azi mai multe proiecte de investiţii în infrastructura de transport şi de mediu în valoare totală de 260 de milioane de lei. Majoritatea acestor investiţii sunt din fonduri PNRR. Vorbim în primul rând despre îmbunătăţiri la amenajări hidrotehnice din zonele cu risc de inundaţii. Iar în privinţa infrastructurii rutiere suplimentăm fondurile pentru exproprieri la Autostrada de Centură Bucureşti, autostrada Sibiu-Piteşti şi centurile municipiilor Constanţa, Bârlad şi Sfântu Gheorghe”, a spus premierul Marcel Ciolacu în deschiderea şedinţei Executivului.

Premierul a mai declarat că un alt proiect important pe care îl discută azi este Electric Up 2, cu un buget de 450 de milioane de lei.

„Un alt proiect important pe care îl discutăm astăzi este Electric UP 2 cu un buget de 450 milioane de lei. De fapt sprijinim IMM-urile şi firmele din HORECA să-şi instaleze panouri fotovoltaice şi staţii pentru încărcarea vehiculelor electrice. Acordăm până la 150.000 euro pentru fiecare beneficiar.

Văd că românii au investit o sumă record, aproape, 3,2 miliarde de lei, în misiunea de titluri de stat Fidelis din acest an. Asta, de fapt, arată încrederea românilor în dezvoltarea economiei româneşti. Aceeaşi încredere am văzut-o şi la investitorii străini. Am discutat săptămâna trecută împreună cu colegii mei în Qatar şi Emiratele Arabe Unite, cu investitori de calibru, proiecte în mai multe zone strategice: energie verde, infrastructură portuară şi agricultură. Sunt convins că aceste investiţii majore vor avansa rapid.

Pe lângă investiţii, o altă prioritate este şi păstrarea forţei de muncă în ţară. Avem în lucru la ministerul Muncii un proiect de lege foarte important pe această temă, cel privind adoptarea salariului minim european în România. O rog pe doamna ministru Bucura Oprescu ca, imediat după sărbătorile pascale, să punem acest act normativ în transparenţă publică, astfel încât să existe un calendar clar de dialog cu mediul de afaceri şi sindicate”.