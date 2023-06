Concedieri masive în firmele de tehnologie din SUA și angajări în România. Ce salariu are un IT-ist

Recesiunea care afectează în special Statele Unite determină companiile de tehnologie să ia măsuri de reducere a costurilor, cum ar fi concedierea unor angajați și oprirea angajărilor.

„Suspendarea temporară a recrutării de talente poate avea ca rezultat o creștere mai lentă a companiei și pierderea unor potențiale surse de venit, ceea ce poate afecta performanța pe termen lung a companiei în perioada post-criză. Această situație determină companiile de tehnologie occidentale să exploreze alternative pentru a face față provocărilor economice. Unul dintre aceste demersuri constă în angajarea de dezvoltatori de software în țări precum România. În ultimii ani, România și-a consolidat poziția ca una dintre principalele destinații pentru offshoringul IT în Europa de Est, datorită dezvoltării rapide a sectorului tehnologic și a disponibilității de specialiști IT bine pregătiți”, spun specialiștii firmei de recrutare Huntly.

Conform unui studiu recent realizat de Huntly, principalele motive pentru angajarea dezvoltatorilor din Europa de Est, inclusiv a celor din România, sunt:

• Baza extinsă de specialiști (circa 1 milion în regiunea ECE);

• Competențe variate (cunoașterea limbii engleze, educație STEM, competențe tehnice solide, în special în PHP, C# și Java în cazul României);

• Salarii accesibile pentru dezvoltatori (în România, începând de la 23.000 de dolari/an pentru un post de junior, până la 56.000 de dolari/an pentru un lider de echipă);

• Mediu de afaceri favorabil (legislație și politici noi care vizează simplificarea condițiilor de afaceri și fiscale);

• Securitate solidă a datelor (confidențialitate și protecție a datelor în conformitate cu standardele stabilite în majoritatea țărilor membre UE);

• Locație convenabilă (diferență de fus orar de 1-2 ore față de țările din Europa de Vest);

• Mentalitate occidentală (etică și valori de lucru similare cu cele ale companiilor vest-europene și americane).

„Piața de IT trece prin schimbări rapide pe fondul recesiunii economice. În timp ce înainte, companiile de IT se concentrau pe accelerarea creșterii, acum prioritatea constă în eficiența costurilor. Intrarea pe noi piețe devine o mișcare strategică ce permite companiilor să acceseze noi talente și să își reducă cheltuielile. Prin intermediul Huntly, recrutarea de talente devine de patru ori mai accesibilă decât media pieței și mai rapidă, datorită rețelei extinse de recrutori locali conectați la platforma noastră. Ne dorim să devenim un partener de încredere în aceste vremuri dificile pentru industrie. În continuare, ne angajăm să îmbunătățim serviciile și capacitățile tehnice pentru a oferi beneficii și mai mari clienților noștri”, spune Nadiia Kovalchuk, un recrutor IT de top din echipa Huntly.