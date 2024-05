China investeşte masiv în semiconductori

China a înfiinţat al treilea fond de investiţii sprijinit de stat pentru a stimula industria semiconductorilor, cu un capital social de 344 miliarde de yuani (47,5 miliarde de dolari), transmite Reuters.

Investiţiile masive vin după ce preşedintele Xi Jinping a anunţat că autorităţile de la Beijing vor obţinerea autonomiei în domeniul semiconductorilor.

Washingtonul a impus o serie de restricţii de export în ultimii ani, din cauza temerilor că Beijing ar putea folosi cipurile de ultimă generaţie pentru a-şi spori capacităţile militare.

Acţiunile producătorilor de cipuri din China au urcat luni, indicele CES CN Semiconductor a crescut cu peste 3%, după anunţul autorităţilor de la Beijing.

A treia fază a Fondului chinez integrat de investiţii, cunoscut sub numele „Marele fond”, a fost oficial demarată în 24 mai şi înregistrată la Administraţie pentru reglementarea pieţei din Beijing. Cel mai mare acţionar este Ministerul de Finanţe, cu o participaţie de 17% şi capital subscris de 60 miliarde de yuani, conform Tianyancha, compania care gestionează bazele de date pentru firmele din China. Al doilea mare acţionar este China Development Bank, cu o participaţie de 10,5%.

Ajutorul pentru piața de semiconductori din China vine după ce administraţia Biden a anunțat faptul că urmează să acorde subvenţii de miliarde de dolari companiilor de top producătoare de semiconductori, inclusiv Intel şi Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, în săptămânile următoare, pentru a ajuta la construirea de noi fabrici în Statele Unite, a relatat la începutul acestui an publicaţia Wall Street Journal.

Anunţurile viitoare au ca scop lansarea producţiei de semiconductori avansaţi, care alimentează smartphone-uri, inteligenţă artificială şi sisteme de arme, a scris WSJ, citând directori din industrie familiarizaţi cu negocierile.

Directorii se aşteaptă ca unele anunţuri să vină înaintea discursului preşedintelui american Joe Biden privind starea Uniunii, de pe 7 martie.

Printre beneficiarii probabili ai subvenţiilor, Intel are proiecte în desfăşurare în Arizona, Ohio, New Mexico şi Oregon, care vor costa mai mult de 43,5 miliarde de dolari. Un alt beneficiar probabil al subvențiilor americane este compania Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), care are două fabrici în construcţie lângă Phoenix, cu o investiţie totală de 40 de miliarde de dolari.

Samsung Electronics din Coreea de Sud este ,de asemenea, un candidat pentru subvenţiile acordate de administrația Biden. Compania care se ocupă de proecția de semiconductori are un proiect de 17,3 miliarde de dolari în Texas.

Micron Technology, Texas Instruments şi GlobalFoundries se numără printre alţi concurenţi de top, a spus WSJ, citând directori din industrie.