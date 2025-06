Ce efecte are noua formulă a stagiului de cotizare asupra vechimii. Care sunt persoanele vizate

Noul ordin al Casei de Pensii (CNPP), care schimbă modalitatea de calcul a stagiului de cotizare de după anul 2001, va avea efecte asupra unei anumite categorii de angajați, după cum au declarat pentru „Adevărul” experții din domeniu.

„Modul de calcul al stagiului de cotizare se actualizează pentru a reflecta transformarea zilelor lucrătoare în zile calendaristice”, a declarat secretarul general al BNS Horațiu Raicu pentru „Adevărul”.

Acesta a explicat că ordinul prevede aplicarea a două formule matematice precise pentru:

transformarea zilelor lucrătoare (raportate de angajatori) în zile calendaristice;

plafonarea numărului de zile (lucrătoare sau calendaristice) la maximul posibil din lună (ex: 20 de zile lucrătoare sau 30/31 de zile calendaristice);

rotunjiri la 5 zecimale pentru precizia stagiilor de cotizare.

Pe de altă parte, spune specialistul, condițiile de muncă (normale, deosebite, speciale) sunt tratate diferențiat, iar zilele de concediu medical, șomaj, indemnizații sunt integrate în calcul.

Potrivit secretarului general al BNS, ordinul definește o procedură etapizată și standardizată:

calcul pe lună (zile lucrate → zile calendaristice);

calcul pe an (zile calendaristice → luni și zile);

totalizare pentru perioade începând cu aprilie 2001.

Ce efecte are noua formulă pentru asigurat

Întrebat ce efecte are noua formulă pentru persoanele asigurate, Horațiu Raicu a spus că „nu se pierde stagiu de cotizare în mod direct, dar există câteva situații în care contribuabilii vor avea impresia că li se scade din stagiu”.

Iată care sunt cele patru situații detalate de expert:

1. Dacă o persoană lucrează la mai mulți angajatori, iar totalul zilelor raportate depășește zilele lucrătoare ale lunii, acestea vor fi plafonate — se iau în considerare doar maximumul de zile lucrătoare, în ordinea priorității stabilite de procedură.

2. Dacă lucrezi cu timp parțial, iar contribuțiile nu sunt declarate corect sau integral, poate rezulta un stagiu lunar incomplet.

3. Transformarea în zile calendaristice presupune o proporționalizare: dacă o persoană are doar 10 zile lucrătoare într-o lună cu 21 de zile lucrătoare, se consideră doar o parte proporțională din cele 30/31 de zile calendaristice.

4. În unele cazuri, contribuabilii ar putea avea impresia că „li se scade" din stagiu, dar în realitate este doar o ajustare tehnică între zile lucrate și zile calendaristice, aplicabilă uniform.

Practic, a explicat Horațiu Raicu, „prin ordin se introduce o transparență și uniformitate mai mare în calcul, acesta fiind compatibil cu calculul internațional al stagiilor (ex: pentru pensii comunitare), plus că elimină erori și supradeclarări (ex: în cazul cumulului de contracte de muncă)”.

Potrivit expertului, această procedură nu scade direct din drepturile tale, dar:

- limitează dublarea artificială a stagiilor în cazul în care ai mai multe raportări într-o lună;

- creează claritate în calculul zilelor de stagiu prin conversie în zile calendaristice;

- impune o plafonare, deci dacă muncești peste normă sau la mai mulți angajatori, nu ți se vor calcula mai multe zile decât maximul lunii.

Exemplu de calcul

Secretarul general al BNS a dat și un exemplu concret de calcul al stagiului de cotizare.

Date ipotetice pentru exemplu:

- Luna analizată: august 2025 (are 21 zile lucrătoare și 31 zile calendaristice);

- Asiguratul are 2 contracte part-time:

 la primul lucrează 12 zile lucrătoare;

 la al doilea lucrează 15 zile lucrătoare;

- Total raportat: 12 + 15 = 27 zile lucrătoare

Pas 1: Plafonare la numărul maxim de zile lucrătoare din lună

Numărul maxim de zile lucrătoare în august 2025 este 21 zile.

Conform noii proceduri, nu se pot lua în calcul mai mult de 21 zile lucrătoare, așadar se plafonează la 21 zile lucrătoare, în ordinea priorităților stabilite.

Pas 2: Transformare în zile calendaristice

Formula este:

Zile calendaristice = (Zile lucrate efectiv / Zile lucrătoare în lună) × Zile calendaristice din lună

Aplicăm:

(21 / 21) × 31 = 31 zile calendaristice de stagiu

Rezultatul final pentru august 2025:

- Asiguratul va fi considerat că a realizat stagiu complet pentru luna respectivă (31 zile calendaristice);

- Deși a lucrat 27 zile lucrătoare în total, i se recunosc doar 21 și se transformă proporțional în 31 zile calendaristice.

Procedura tehnică de transformare a zilelor lucrătoare în zile calendaristice, în vederea determinării stagiului de cotizare realizat de asiguraţii sistemului public de pensii poate fi citită integral AICI