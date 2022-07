FT: China nu a mai investit în Rusia de la începutul anului ca parte a iniţiativei One Belt - One Road

China nu a investit în Rusia ca parte a iniţiativei sale One Belt - One Road în primele şase luni ale acestui an, a scris duminică ziarul britanic Financial Times, sugerând că Beijingul s-ar putea teme de sancţiuni din partea Occidentului.

Publicaţia se referă la un raport elaborat de Centrul pentru Finanţe Verzi şi Dezvoltare de la Universitatea Fudan din Shanghai. Este de menţionat că aceasta este prima dată din 2013 când iniţiativa One Belt - One Road nu a fost folosită pentru a încheia noi acorduri între China şi Rusia timp de şase luni. În 2021, au fost încheiate acorduri ruso-chineze în valoare de 2 miliarde de dolari.

Directorul centrului, Christoph Wong, a spus că tendinţa actuală ar putea fi „doar temporară”, având în vedere cooperarea economică în general strânsă dintre cele două ţări şi creşterea cererii de energie rusească în China.

După cum se indică în raport, principalele proiecte ale „One Belt - One Road” sunt acum concentrate în regiunea Orientului Mijlociu. Arabia Saudită a devenit cel mai mare partener al Chinei în prima jumătate a anului 2022. Părţile au semnat acorduri de 5,5 miliarde de dolari, iar în 2021, China a investit peste 10 miliarde de dolari în proiecte de infrastructură în Irak.

De la lansarea proiectului One Belt - One Road în 2013, suma totală a investiţiilor chineze realizate prin intermediul acestuia a ajuns la 932 de miliarde de dolari, dintre care 561 de miliarde de dolari sunt în proiecte de construcţii. În prima jumătate a anului 2022, valoarea totală a investiţiilor din cadrul programului în 147 de ţări a atins 28,4 miliarde USD, comparativ cu 29,6 miliarde USD în aceeaşi perioadă a anului trecut.