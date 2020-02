Cine sunt cei mai tineri 10 miliardari din lume şi cum şi-au făcut averile

Cei mai tineri 10 miliardari din lume includ patru femei şi şase bărbaţi şi vin industrii precum finanţele, tehnologia, producţia de alimente şi consumabile medicale.

Cu toate acestea, în prezent, există 63 de miliardari sub 40 de ani, cu o valoare netă cumulată de 265 de miliarde de dolari.

Următoarea listă profilează cei mai tineri 10 miliardari din lume şi descrie modul în care fiecare şi-a dobândit averile extraordinare.

1. Kylie Jenner

Vârsta: 22 de ani

Averea netă: 1 miliard de dolari

Deşi a devenit pentru prima dată cunoscută ca membru al serialului reality produs de E!, Keeping Up with the Kardashians, Kylie Jenner şi-a făcut de atunci un nume ca antreprenor. La 14 ani, ea şi sora sa Kendall şi-au lansat linia de îmbrăcăminte Kendall & Kylie. În 2015, Kyle a creat o companie de produse cosmetice numită Kylie Lip Kits, care mai târziu a fost rebranduită în Kylie Cosmetics. Succesul ei poate fi atribuit prezenţei sale sociale considerabile. Mai precis, se mândreşte cu un număr uimitor 150 de milioane de urmăritori pe Instagram.

Kylie Jenner FOTO Guliver Getty Images

2. şi 3.: Surorile Alexandra Andresen şi Katharina Andresen

Vârsta: 23 şi 24 de ani

Averea netă: 1,4 miliarde dolari fiecare

Surorile norvegiene Alexandra Andresen şi Katharina Andresen sunt fiicele lui Johan H. Andresen Jr., proprietarul Ferd, o companie norvegiană de investiţii care administrează fonduri speculative, investeşte activ în Nordic Stock Exchange şi are un portofoliu substanţial de capitaluri private. În 2007, surorile Andresen au primit fiecare câte un pachet de 42,2% din acţiunile companiei.

Katharina Andresen FOTO Instagram

4. Gustav Magnar Witzoe

Vârsta: 27 ani

Averea netă: 3 miliarde dolari

Gustav Magnar Witzoe deţine aproape jumătate din SalMar ASA, unul dintre cei mai mari producători de somon din lume, care a condus industrializarea agriculturii de somon în Norvegia. Acţiunile în companie i-au fost înmânate în 2013 de către tatăl său, Gustav Witzoe Sr., care conduce în continuare operaţiunile companiei, ceea ce îi permite lui Gustav să investească în startup-uri imobiliare şi tehnologice.

5. Evan Spiegel

Vârsta: 29 ani

Averea netă: 2,1 miliarde dolari

Evan Spiegel este co-fondatorul şi CEO-ul Snap Inc., compania care operează aplicaţia Snapchat. Spiegel a studiat designul produselor la Universitatea Stanford, unde l-a cunoscut pe co-fondatorul şi colegul său miliardar, Bobby Murphy.

6. John Collison

Vârsta: 29 ani

Averea netă: 2,1 miliarde dolari

John Collison este proprietarul şi co-fondatorul Stripe, o companie care construieşte software care ajută întreprinderile să faciliteze plăţile online cu cardul de credit. Antreprenorul irlandez a lansat compania împreună cu fratele său Patrick, când amândoi erau studenţi. După o ultimă rundă de finanţare, compania este evaluată la 20 de miliarde de dolari.

7. Anna Kasprzak

Vârsta: 30 de ani

Averea netă: 1 miliard dolari

Anna Kasprzak a devenit pentru prima dată renumită când a concurat la călărie la Jocurile Olimpice din 2016 de la Rio de Janeiro, unde a ocupat locul 14. În prezent, este deţinător parţial al producătorului danez de încălţăminte ECCO, ale cărui produse sunt vândute în 90 de ţări.

8. Ludwig Theodor Braun

Vârsta: 29 ani

Averea netă: 1 miliard dolari

Ludwig Theodor Braun deţine 10% din compania de dispozitive medicale B. Braun Melsungen AG, care a fost fondată în 1839 ca o mică farmacie care vindea remedii pe bază de plante şi, în prezent, sterilizează instrumente medicale. Tatăl său a preluat frâiele companiei în 1977.

9. Jonathan Kwok

Vârsta: 30 de ani

Averea netă: 2,5 miliarde dolari

Jonathan Kwok este cel mai tânăr fiu al regretatului Walter Kwok, fostul preşedinte al Sun Hung Kai Properties, cel mai mare dezvoltator imobiliar din Hong Kong. Alături de fraţii săi, Jonathan a moştenit pachetul de acţiuni ale lui Walter în SHKP.

10. Patrick Collison

Vârsta: 32 de ani

Averea netă: 2,1 miliarde dolari

Împreună cu fratele său John Collison, Patrick a co-fondat Stripe, o companie de tehnologie care permite întreprinderilor să efectueze cu uşurinţă plăţile online. Printre investitorii mari în Stripe se numără Elon Musk, CEO al Tesla Inc. şi cofondatorul PayPal, Peter Thiel.