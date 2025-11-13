search
Bulgaria stă cel mai bine din Balcani la puterea de cumpărare. A depășit atât România, cât și Grecia

Publicat:

Bulgaria a depășit atât România, cât și Grecia în ceea ce privește puterea de cumpărare, consolidându-se ca lider în Balcani, scrie publicația bulgară Novinite.

Bulgarii stau cel mai bine din balcani la puterea de cumpărare FOTO: Shutterstock
Bulgarii stau cel mai bine din balcani la puterea de cumpărare FOTO: Shutterstock

Potrivit celor mai recente date citate de Novinite, standardul puterii de cumpărare (PPS) în Bulgaria este de 13.079 euro, ușor mai mare decât cel al României, de 13.023 euro.

Grecia, stat membru al UE din 1981, rămâne în urmă cu 12.436 euro, evidențiind progresul economic rapid al Bulgariei după aderarea la Uniunea Europeană în 2007, împreună cu România, scrie Mediafax.

PPS-ul este un indicator care arată valoarea reală a banilor în fiecare țară și permite comparații directe ale nivelului de trai.

În țările balcanice care nu sunt în UE puterea de cumpărare rămâne mult mai redusă: Turcia se apropie de pragul de 10.000 de euro, Serbia ajunge la 8.971 de euro, iar Macedonia de Nord la 7.609 euro. Albania înregistrează cea mai mică valoare din regiune, de doar 5.098 euro.

Pe lângă vecinii balcanici, Bulgaria depășește și unele state din Europa Centrală. Slovacia are un PPS de 11.433 euro, iar Ungaria 11.999 euro, scrie Novinite.

Pe primul loc în Uniunea Europeană se află Luxemburg, cu un PPS de 38.581 de euro.

Presa elenă își exprimă îngrijorarea după ce noile date arată că Grecia a rămas în urma Bulgariei și României la puterea de cumpărare.

Publicația Europost din Grecia critică situația într-un articol intitulat  „Asta înseamnă … «dezvoltare»”.

Europost scrie că aceste date sunt dovada unui progres economic rapid al Bulgariei, în timp ce Grecia continuă să se confrunte cu dificultăți în a îmbunătăți nivelul de trai al populației.

Grecia a traversat în ultimele două decenii o serie de crize economice profunde, marcate de recesiune, programe dure de austeritate și un nivel ridicat al datoriei publice.

