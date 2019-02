Un mare retailer creşte semnificativ  salariile angajaţilor din România

Kaufland va majora veniturile angajaţilor săi la 3.300 lei brut, ceea ce înseamnă un venit net de 1.941 lei, de această majorare urmând să beneficieze toţi cei peste 15.000 de salariaţi.

Noul venit minim porneşte de la suma de 3.300 lei brut, incluzând tichetele de masă şi sporurile salariale, şi va intra în vigoare începând cu luna martie a acestui an. Tot la 1 martie 2019 va intra în vigoare şi noul contract colectiv de muncă, cu o creştere de până la 20% pentru ajutoarele în bani prin care compania le este alături angajaţilor săi în diverse evenimente din vieţile personale. Complementar sprijinului financiar, pentru copiii nou-născuţi ai angajaţilor Kaufland, compania va oferi pachete cu produse de igienă necesare unui bebeluş, din gama Bevola, marca proprie Kaufland.





Începând din primăvară, printre politicile companiei, va fi adoptat şi programul de recomandări, care îi recompensează cu suma de 1.000 lei brut, în anumite condiţii, pe angajaţii care recomandă în companie candidaţi potriviţi pentru posturile disponibile.





„Decizia Kaufland România de a mări pachetul salarial şi de beneficii de care se bucură angajaţii noştri consolidează angajamentul de a crea un mediu de lucru corect, orientat către dezvoltare profesională şi individuală. Vrem să le oferim angajaţilor noştri pachete salariale şi beneficii competitive, de aceea urmărim permanent să le adaptăm în funcţie de nevoile reale ale celor din echipă”, a declarat Marco Hößl, Director General Kaufland România.





Modificarea salarială este amplificată de măsurile luate anul trecut pentru bunăstarea angajaţilor companiei. Printre beneficiile suplimentare pe care le au aceştia se numără o suită de programe şi avantaje care întreţin o bună sănătate fizică şi emoţională, precum asigurarea voluntară de sănătate, cursurile de meditaţie şi yoga sau concediul sabatic. Pentru că implicarea face diferenţa, fiecare angajat are dreptul la 2 zile libere plătite pe an în care se poate dedica voluntariatului – precum acţiuni de ecologizare în parteneriat cu Let's Do It, Romania!, construirea de case pentru familii cu venituri reduse prin proiectul Big Build sau acţiuni de împădurire.





Compania continuă să ofere pentru echipa sa sesiuni de terapie antifumat şi anul acesta, iar începând din primăvară va organiza şi cursuri de nutriţie. Tot în luna martie, Kaufland România va organiza o campanie naţională de consult oftalmologic gratuit, accesibil tututor angajaţilor companiei. Pentru a le furniza angajaţilor săi servicii de calitate în pachetul de beneficii oferite, Kaufland România alege să continue şi anul acesta colaborările cu parteneri de renume precum Bookster, 7card şi Pegas.





Unul dintre cele mai frumoase proiecte desfăşurate la nivel intern de Kaufland România a fost „CEO Breakfast”, o serie de întâlniri care au facilitat dialogul între Marco Hößl şi angajaţii din sediul central, centrele logistice şi magazine. Succesul proiectului se datorează atmosferei de lucru relaxate: la toate nivelurile companiei, colegii îşi vorbesc la „per tu” iar exprimarea liberă este încurajată.