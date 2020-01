Un mare lanţ de hipermarketuri majorează considerabil salariile şi angajează 1.000 de oameni

„Kaufland România majorează venitul minim brut începând cu 1 martie 2020, la 3.650 lei. În plus, câştigă pentru al cincilea an consecutiv certificarea „Angajator de Top” în România şi, pentru al doilea an la rând, pe cea de „Angajator de Top” în Europa, devenind singura companie din retailul românesc care a atins acest record”, a informat compania.

Potrivit acesteia, începând cu 1 martie 2020, venitul minim brut în companie va fi de 3.650 lei, putând creşte în funcţie de specificul socio-economic al fiecărei regiuni din ţară. Ca urmare a planurilor de extindere prevăzute pentru acest an, ce presupun deschiderea de noi magazine la nivelul întregii ţări, compania va crea peste 1.000 de noi locuri de muncă în România.

„La nivelul companiei ne-am asumat activ angajamentul de a crea un mediu de lucru corect şi de a oferi pachete salariale competitive. Este motivul pentru care, în continuarea majorărilor salariale anunţate anul trecut, începând cu 1 martie 2020, vom mări venitul minim brut la 3.650 lei. Ne preocupăm constant să extindem şi lista de beneficii de care se bucură colegii noştri cu unele adaptate nevoilor reale, prin care să contribuim cu adevărat la creşterea lor profesională şi personală, în funcţie de etapa din viaţă în care se află şi de direcţia în care îşi doresc să se dezvolte. Premiile obţinute validează eforturile depuse pentru asigurarea unor condiţii cât mai bune de muncă şi arată potenţialilor candidaţi că merită să aleagă un angajator premiat aşa cum preferă clienţii să aleagă un produs de calitate, care a primit multe certificări”, a declarat Marco Hößl, CEO Kaufland România.

Program pilot de angajare şi includere a persoanelor cu dizabilităţi

Interesul de a contribui la un viitor sustenabil, inclusiv pentru piaţa locală a muncii, este dovedit şi de eforturile depuse de Kaufland pentru a oferi o şansă la muncă şi la o viaţă normală pentru cât mai multe categorii de public, printre care se numără şi persoanele cu dizabilităţi. Pentru aceştia, compania a lansat recent un program de includere în câmpul muncii, prin care au fost create peste 500 de posturi adaptate diferitelor tipuri de dizabilităţi.

În plus, Kaufland a demarat şi o serie de iniţiative prin care îşi doreşte să contribuie la susţinerea dezvoltării sistemului educaţional românesc. Unul dintre proiectele lansate în acest scop, cu sprijinul Academiei de Studii Economice Bucureşti şi a altor actori din mediul academic şi comercial din România, îşi propune introducerea studiului dual la nivel universitar ca alternativă la învăţământul tradiţional existent în prezent pe acest segment.