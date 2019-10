Guvernul Dăncilă mai face un cadou bugetarilor pe final de mandat: Vouchere de vacanţă până în 2025. Valoare mai mare în extrasezon

Ministerul Turismului a elaborat un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru a modifica legislaţia privind voucherele de vacanţă.

Mai precis, Guvernul a luat decizia ca acordarea voucherelor de vacanţă să fie prelungită până la data de 31 decembrie 2025, pentru că „este o măsură care şi-a dovedit eficacitatea”, susţine ministerul Turismului, în nota de fundamentare a proiectului.

De asemenea, instituţia propune creşterea valorii unui voucher de vacanţă în extrasezon, pentru a încuraja bugetarii să meargă în vacanţă şi în perioadele în care nu este aglomerat.

„Având în vedere că s-a constatat în practică o aglomerare a unităţilor de cazare în sezon (în special în lunile iunie-august), pe de o parte, şi un număr scăzut de turişti în extrasezon, pe de altă parte, s-a decis încurajarea beneficiarilor să opteze pentru o vacanţă în extrasezon, prin acordarea unei valori mai ridicate în cuantum egal cu contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit, în condiţiile legii, pentru un salariat, pentru voucherele de vacanţă ce pot fi utilizate exclusiv în perioadele aprilie-mai şi octombrie-noiembrie”, mai arată nota de fundamentare.

Astfel, bugetarii care merg în vacanţă în perioada iunie-septembrie vor primi un voucher de vacanţă de 1.475 lei. Bugetarii care merg în vacanţă în perioadele aprilie-mai şi octombrie-noiembrie vor primi un voucher de vacanţă de 2.080 lei.

Angajaţii vor putea primi în cursul unui an calendaristic o singură categorie de vouchere de vacanţă: fie vouchere de vacanţă cu utilizare pentru un an de zile, fie vouchere de vacantă pentru utilizare în extrasezon, în funcţie de opţiunea beneficiarului exprimată până la data de 1 noiembrie a fiecărui an pentru anul următor. Această opţiune nu poate fi schimbată în decursul anului.

Ministerul Turismului mai reglementează faptul că voucherele de vacanţă vor fi emise doar pe suport electronic. „Digitalizarea voucherelor de vacanţă va avea drept impact diminuarea semnificativă a costurilor logistice, o securitate crescută a sistemului şi eliminarea cheltuielilor de transport efectuate pentru trimiterea şi rambursarea voucherelor”, susţine instituţia. De asemenea, potrivit ministerului, acordarea voucherelor de vacanţă exclusiv pe suport electronic va conduce de asemenea la creşterea numărului de comercianţi care acceptă instalarea unui terminal de plată POS, contribuind astfel la creşterea acceptării plăţii cu carduri. Totodată, instituţia spune că digitalizarea integrală a sistemului biletelor de valoare funcţionează ca un instrument eficient de incluziune financiară prin îmbunătăţirea accesului la serviciile financiare şi la educaţia financiară, pentru un standard de viaţă mai ridicat şi va duce de asemenea şi la scăderea evaziunii fiscale şi scăderea nivelului economiei subterane.

Potrivit Institutul Naţional de Statistică, România a înregistrat anul acesta o creştere de 4,1% în primul semestru a numărului de turişti în comparaţie cu aceeşi perioadă a anului trecut, aspect care se datorează în principal voucherelor de vacanţă, potrivit analizelor financiare comunicate şi de mediul privat.

Ministerul Turismului mai transmite că un efect complementar al acestei măsuri a fost creşterea numărului de solicitări de autorizare a unităţilor de cazare. La nivel naţional, creşterea a fost de 10% comparativ cu primele nouă luni ale acestui an.