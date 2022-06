Cresc ratele bancare: Robor la 3 luni a ajuns la 6,10%. Ce bănci au majorat deja dobânzile la credite

La începutul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an.

Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a urcat la 6,23% pe an, de la 6,18% pe an, iar ROBOR la 12 luni s-a majorat la 6,41% pe an, de la 6,38% pe an anterior.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 1,86% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul IV 2021, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 1,17%.

În ultimele zile, tot mai multe bănci au anunţat că au majorat dobânzile la credite. În cele ce urmează prezentăm succint câteva informaţii de bază prezentate de Finzoom

Fisrt Bank a majorat dobânzile fixe la creditele ipotecare

Creditul de investiţii imobiliare cu dobândă fixa 5 ani – RON

Dobânda era 6.12% fixă în primii 5 ani, apoi variabilă IRCC + 3.35%. Acum dobânda este 6.87% fixă în primii 5 ani, apoi variabilă IRCC + 4.10%

Virare venit - Creditul de investiţii imobiliare cu dobândă fixa 5 ani - RON

Dobânda era 5.67% fixă în primii 5 ani apoi variabilă IRCC + 2.9%. Acum dobânda este 6.42% - fixă în primii 5 ani, apoi variabilă IRCC+3.65%.

BRD a modificat din nou dobânzile la creditele ipotecare, a reintrodus noi credite si a renunţat la cele cu dobândă fixă 15 ani

BRD a decis să modifice din nou dobânzile şi marjele la creditele ipotecare, la doar câteva zile distanţă de la ultima modifcare. Totodată, banca nu mai are în ofertă creditele cu dobândă fixă 15 ani, dar a introdus creditele cu dobândă fixă 3 ani. Detalii despre modficări se găsesc mai jos.

Credit Habitat cu dobândă fixă – RON

Dobânda era 7.72%. Acum este 9.61%.

Credit Habitat cu dobândă fixă - avans 25% - RON

Dobânda era 7.36%. Acum dobânda este 9.25%.

Virare venit - Credit Habitat cu dobândă fixă – RON

Dobânda era 7.33%. Acum dobânda este 9.13%

Virare venit - Credit Habitat cu dobândă fixă - avans 25% - RON

Dobânda era 6.99%. Acum dobânda este 8.79%.

Credit Habitat cu dobândă fixă 8 ani – RON

Dobânda era 6.66% - fixă în primii 8 ani, apoi variabilă IRCC + 2.94%.

Acum dobânda este 8.24% - fixă în primii 5 ani, apoi variabilă IRCC+3.43%.

Credit Habitat cu dobânda fixă 8 ani - avans 25% - RON

Dobânda era 6.31% fixă în primii 8 ani, apoi IRCC+ 2.50%. Acum dobânda este 7.88% fixă în primii 8 ani , apoi IRCC + 3.06%

Virare venit - Credit Habitat cu dobânda fixă 8 ani – RON

Dobânda era 6.33% fixă în primii 8 ani apoi variabilă IRCC+2.65%. Acum dobânda este 7.83% fixă în primii 8 ani, apoi variabilă IRCC + 3.09%.

Virare venit - Credit Habitat cu dobânda fixă 8 ani - avans 25% - RON

Dobânda era 5.99% fixă în primii 8 ani, apoi variabilă IRCC+2.25%. Acum dobânda este 7.49% fixă în primii 8 ani, apoi IRCC+ 2.75%

Credit Habitat Verde cu dobânda fixă – RON/ Virare venit - Credit Habitat Verde cu dobânda fixă - RON

Dobânda fixă era 6.83%. Acum dobânda fixă este 8.73%.

Credit Habitat Verde cu dobânda fixă - avans 25% - RON/ Virare venit - Credit Habitat Verde cu dobânda fixă - avans 25% - RON

Dobânda era 6.49%. Acum dobânda este 8.39%

Credit Habitat Verde cu dobânda fixă 8 ani – RON/ Virare venit - Credit Habitat Verde cu dobânda fixă 8 ani - RON

Dobânda era 5.93% fixă în primii 8 ani, apoi variabilă IRCC+2.50%. Acum dobânda este 7.43% fixă în primii 8 ani, apoi variabilă IRCC+2.94%.

Credit Habitat Verde cu dobânda fixă 8 ani - avans 25% - RON/ Virare venit - Credit Habitat Verde cu dobânda fixă 8 ani - avans 25% - RON

Dobânda era 5.59% în primii 8 ani, apoi IRCC + 2.10%. Acum dobânda este 7.09% în primii 8 ani, apoi IRCC+2.60%

Raiffeisen Bank a majorat dobânzile fixe la creditele ipotecare

Raiffeisen Bank a majorat dobânzile fixe la creditele ipotecare Casa Ta şi Casa Ta Verde cu dobândă fixă 7 ani, ulterior variabilă cu 1,10pp.

Casa Ta: dobânda fixă a fost majorată de la 5,50% la 6,60%.

Casa Ta Verde: dobânda fixă a fost majorată de la 5,30% la 6,40%.

Alpha Bank a decis să majoreze dobânzile fixe la creditele imobiliare

Alpha Bank a decis să majoreze dobânzile fixe la creditele imobiliare cu dobândă fixă 5 ani, de la 5,90% la 6,70% (produsul standard). În schimb, banca a redus şi marja fixă de la 3,60% la 3,45%.

ING Bank a majorat dobânzile fixe la creditele ipotecare

Credit ING Ipotecar 7Fix cu asigurare de viata inclusa cu optiunea de loialitate- RON

Dobanda era:

- 5,29% fixa 7 ani, apoi variabila 4.75% (IRCC + 2.89%) pentru credite mai mici de 400.000 lei

- 5,19% fixa 7 ani, apoi variabila 4.65% (IRCC + 2,79%) pentru credite de cel putin 400.000 lei

Acum dobanda este:

- 6.19% fixa 7 ani, apoi variabila 4.75% (IRCC + 2.89%) pentru credite mai mici de 400.000 lei

- 6.09% fixa 7 ani, apoi variabila 4.65% (IRCC + 2,79%) pentru credite de cel putin 400.000 lei

Credit ING Ipotecar 7Fix cu asigurare de viata inclusa – RON

Dobanda era:

- 5.39% fixa 7 ani, apoi variabila 4.85% (IRCC + 2.99%) pentru credite mai mici de 400.000 lei

- 5.29% fixa 7 ani, apoi variabila 4.75% (IRCC + 2,89%) pentru credite de cel putin 400.000 lei

Acum dobanda este:

- 6.29% fixa 7 ani, apoi variabila 4.85% (IRCC + 2.99%) pentru credite mai mici de 400.000 lei

- 6.19% fixa 7 ani, apoi variabila 4.75% (IRCC + 2,89%) pentru credite de cel putin 400.000 lei

Credit ING Ipotecar 7Fix fara asigurare de viata inclusa cu optiunea de loialitate – RON

Dobanda era:

- 5.59% fixa 7 ani, apoi variabila 5.05% (IRCC + 3.19%) pentru credite mai mici de 400.000 lei

- 5,29% fixa 7 ani, apoi variabila 4.75% (IRCC + 2.89%) pentru credite de cel putin 400.000 lei

Acum dobanda este:

- 6.49% fixa 7 ani, apoi variabila 5.05% (IRCC + 3.19%) pentru credite mai mici de 400.000 lei

- 6.19% fixa 7 ani, apoi variabila 4.75% (IRCC + 2.89%) pentru credite de cel putin 400.000 lei

Credit ING Ipotecar 7Fix fara asigurare de viata inclusa – RON

Dobanda era:

- 5.69% fixa 7 ani, apoi variabila 5.15% (IRCC + 3.29%) pentru credite mai mici de 400.000 lei

- 5,39% fixa 7 ani, apoi variabila 4.85% (IRCC + 2.99%) pentru credite de cel putin 400.000 lei

Acum dobanda este:

- 6.59% fixa 7 ani, apoi variabila 5.15% (IRCC + 3.29%) pentru credite mai mici de 400.000 lei

- 6.29% fixa 7 ani, apoi variabila 4.85% (IRCC + 2.99%) pentru credite de cel putin 400.000 lei