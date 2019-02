Chiriţoiu: Este foarte posibil ca preţurile să crească în urma ordonanţei lăcomiei

„Suntem atenţi, monitorizăm cu precădere aceste pieţe. Evident că, dacă cresc taxele, este foarte posibil ca ceva din creşterea de taxe să se reflecte în preţuri. În acelaşi timp, ce ne preocupă este să nu se reflecte excesiv, adică introducerea unor taxe să nu fie o ocazie pentru creşteri de preţuri cumva nejustificate”, a spus Chiriţoiu, potrivit Agerpres.

El a arătat că acesta este principalul risc pe care îl are în vedere instituţia în acest an.

„Când am avut discuţia la începutul anului privind riscurile pe care le vedem în acest an, am văzut că este principalul risc, am spus că aici trebuie să fim foarte atenţi, la sectoarele impactate de «ordonanţa anti-lăcomie». Deci, monitorizăm piaţa, temându-ne de creşteri excesive de preţ, nejustificate”, a adăugat Chiriţoiu.

Ordonanţa de Urgenţă 114/2018, adoptată de Guvern la finele anului trecut, instituie, printre altele, taxe şi contribuţii pentru companiile din sectorul bancar, telecom şi cel energetic.

