Banca Transilvania domină topul celor mai mari creditori din Europa Centrală și de Est

Banca Transilvania, cu sediul la Cluj, și-a păstrat și în acest an poziția de lider în topul creditorilor din Europa de Sud-Est. Anul anterior, activele băncii s-au majorat cu 7,1%, ajungând la 27,1 miliarde de euro. Creșterea masivă a fost datoratp creșterii numărului de credite și de depozite.

De asemenea, a fost cea mai bună performanță din regiune în ceea ce privește profitul net, cu 440,2 milioane de euro, în creștere de la 362,3 milioane de euro cu un an înainte, pe fondul unei creșteri de 20% a profitului operațional. Capitalizarea bursieră a totalizat 2,8 miliarde de euro la sfârșitul anului 2022. Asigurătorul olandez NN Group deținea cea mai mare participație la creditorul român la sfârșitul anului 2022, de 10,11%, fiind urmat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), cu o participație de 6,87%, potrivit Economedia.

În plus, România a continuat să domine clasamentul, cu 18 bănci pe listă. Performanța solidă a sectorului bancar a venit pe fondul unei creșteri de 4,7% a economiei țării, determinată de consumul privat și de investiții. Împrumuturile neguvernamentale din România au crescut cu 12,1% de la an la an, ajungând la 73,5 miliarde de euro, în timp ce depozitele au urcat cu 7,1%, la aproximativ 103,8 miliarde de euro. La sfârșitul anului 2022, rata dobânzii de politică monetară a țării se situa la 6,75%, față de 1,75% la începutul anului. Băncile românești dețineau active de 137,98 miliarde de euro, ceea ce reprezintă aproape o treime din totalul activelor celor mai mari bănci din regiune. Profitul net combinat al acestora a fost de 2,077 miliarde de euro, echivalentul a 35% din total.

România a fost urmată de Bulgaria și Serbia, cu 17 și, respectiv, 13 bănci.

Zagrebacka Banka din Croația, parte a grupului italian UniCredit, a urcat pe poziția a doua, făcând schimb de locuri cu Banca Comercială Română (BCR) din România, o unitate a grupului austriac Erste. Zagrebacka Banka deținea active de aproape 20 de miliarde de euro, în creștere cu 13,6% în termeni anuali. În ceea ce privește profitul, însă, s-a clasat pe locul opt.

La rândul său, Banca Comercială Română s-a clasat pe locul al treilea, după ce a încheiat anul 2022 cu active de 19,8 miliarde de euro, cu 9,7% mai mari decât în anul precedent. În ceea ce privește profitul, a ocupat locul al doilea. BCR a înregistrat un profit net de 369,9 milioane de euro în 2022, față de 280 de milioane de euro raportat pentru 2021, reflectând un rezultat operațional îmbunătățit, determinat de creșterea continuă și puternică a creditelor.

În schimb, Zagrebacka Banka și-a văzut profitul net în 2022 scăzând la 237,7 milioane de euro, de la 266,9 milioane de euro în 2021, în principal ca urmare a veniturilor mai mici din dividende și a cheltuielilor operaționale mai mari.

Profitul net combinat al celor mai mari 100 de bănci din Europa de Sud-Est (ESE) s-a ridicat la 5,858 miliarde de euro în 2022, semnificativ mai mare decât profitul net de 4,567 miliarde de euro raportat de principalii creditori în 2021 și cu mult peste cel de 4,673 miliarde de euro obținut în 2019, înainte de pandemie.