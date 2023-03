ASF propune practicarea tarifelor RCA din martie 2022. Când ar putea intra piaţa în echilibru

Valentin Ionescu, directorul general al sectorului Asigurări din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), susține că, în urma unei analize făcute cu principalele companii de asigurări, s-a propus practicarea tarifelor RCA din martie 2022, timp de şase luni.

Discuţia în acest sens va fi făcută la Guvern, urmând ca oficialii să decidă când vor aproba această propunere.

Potrivit reprezentantului ASF, Euroins a avut probleme de solvabilitate şi a intrat într-un plan de redresare pe parcursul anului 2022, care s-a închis prin analiza datelor societăţii la şase şi nouă luni, analiză care a implicat calcule actuariale şi analize ale contractelor de asigurare şi care s-a soldat cu constatarea stării de insolvenţă.

„Primele semne că asigurătorul are probleme şi că există o potenţială stare de insolvenţă au apărut atunci când am terminat analiza pe care am înaintat-o Consiliului ASF. Până atunci, echipa care a lucrat la această analiză a făcut toţi paşii legali, toate demersurile legale să analizeze situaţiile financiare ale societăţii, să analizeze contractele de asigurare, să facă schimb de informaţii cu alte autorităţi şi o analiză foarte complexă, care a durat aproximativ şase luni de zile şi, în urma acestei analize, s-a constatat starea de insolvenţă a societăţii Euroins şi s-a propus ridicarea autorizaţiei.”, a transmis Ionescu pentru Agerpres.

Despre faptul că Euroins este al patrulea caz de faliment al unei companii cu cea mai mare cotă de piaţă pe RCA în ultimii 8 ani, reprezentantul ASF a precizat:

„O cotă mare de RCA pentru o companie de asigurări poate deveni o problemă la un moment dat, dacă societatea nu este corect capitalizată. Aşa cum spuneam, un portofoliu cum a avut City şi cum are Euroins, de peste 90% RCA, Euroins chiar mai mult, a avut 95-96% pondere în portofoliu RCA, este un portofoliu care necesită tot timpul un capital de solvabilitate, cash, având în vedere daunele care apar continuu şi daunele care trebuie plătite asiguraţilor societăţii. Ca urmare, într-o societate de genul acesta este dificil să aplici şi legea rezoluţiei. Niciun instrument de rezoluţie nu este aplicabil unei societăţi care are peste 90-95% în portofoliu RCA, tocmai pentru că acest tip de asigurare este unul mai special. Are o perioadă foarte scurtă în timp, de la o lună până la un an de zile maximum. Se încasează bani continuu din această asigurare, dar se plătesc şi daune continuu şi tocmai de aceea administrarea rezervelor de daună şi a societăţii trebuie făcute cu foarte, foarte mare atenţie.”

Tarifele RCA

Valentin Ionescu a mai afirmat că, în urma unei analize făcute cu principalele companii de asigurări, s-a hotărât practicarea tarifelor din martie 2022, timp de şase luni, pentru a nu destabiliza piaţa, dar decizia şi momentul în care se va aplica această măsură vor fi stabilite de Guvern.

„Nu discutăm despre o plafonare. Vorbim despre raportarea la practicarea tarifelor pe care societăţile de asigurări le-au avut în martie 2022. Această analiză a fost făcută şi cu principalele companii de asigurări, având în vedere faptul că tariful RCA a crescut după ieşirea City Insurance din piaţă. Pentru a nu destabiliza piaţa pe următoarele şase luni s-a agreat de principiu ca aceasta să fie propunerea. Discuţia în acest sens va fi făcută la Guvern şi ei vor decide când vor aproba această propunere.”, a transmis specialistul.

Când ar putea intra piaţa RCA în echilibru

„E clar că vom traversa o perioadă de reaşezare, având în vedere că ies din piaţă asigurătorii cu o cotă importantă RCA. Va fi o perioadă de reaşezare. Tocmai de aceea propunem această raportare a tarifelor pe care să le aibă asigurătorii la martie 2022, pe o perioadă de şase luni. Sperăm ca în această perioadă, prin măsurile pe care le vom lua noi şi prin dorinţa altor companii de a intra în piaţă, piaţa, undeva în a doua parte a anului, să se mai aşeze.”, a precizat Valentin Ionescu.

Cum răspunde ASF acuzaţiilor Euroins

Întrebat cum comentează afirmaţiile Euroins conform cărora decizia ASF reprezintă o preluare ostilă a activelor compeniei, Ionescu a afirmat: "Nu pot să spun decât că Autoritatea a făcut toţi paşii legali necesari în această analiză. Controalele care au fost făcute, analizele din supraveghere, toate lucrurile acestea au fost făcute conform legii, în termenele legale şi deciziile noastre au fost luate având toată baza necesară legală".