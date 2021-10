O companie deţinută parţial de patronii Dedeman şi Mobexpert preia integral o cunoscută fabrică de lacuri şi vopsele

ROCA Investments, parte din Impetum Group, anunţă semnarea contractului de vânzare-cumpărare pentru preluarea integrală a companiei Sarcom, unul dintre cei mai mari producători de vopsele şi lacuri din România.

Prin această tranzacţie supusă aprobării Consiliului Concurenţei, ROCA îşi diversifică portofoliul şi asigură procesul de succesiune al unei companii antreprenoriale româneşti condusă timp de 30 de ani de fondatorii săi, doi fraţi antreprenori români.

„Misiunea ROCA este de a amplifica potenţialul şi accelera creşterea companiilor şi brandurilor româneşti, pentru ca visul multor antreprenori români să devină realitate. Încă de la începutul acestui an am sesizat la nivel antreprenorial o nevoie reală. Generaţia primilor antreprenori români de după 1989, care au construit branduri româneşti solide, cu o excelentă reputaţie, se apropie de vârsta pensionării. O mare parte dintre ei nu şi-au asigurat procesul de succesiune, iar în contextul actual un exit către un investitor strategic este foarte dificil. Din acest motiv am adaptat produsul ROCA la o astfel de nevoie, pentru a conserva valoare şi a duce mai departe tradiţii în business. Ne responsabilizează această moştenire de a fi continuatorii unei astfel de generaţii de antreprenori,” a declarat Rudi Vizental, CEO ROCA Investments.

Sarcom Vâlcea, producătorul brandurilor de vopseluri Sticky şi Coral, este unul dintre cei mai mari jucători din industria de producţie de vopsele şi lacuri la nivel autohton, cu o istorie de aproape 30 de ani. Compania produce şi vinde produsele proprii sub cele două branduri în 31 de judeţe din România, fiind prezentă atât pe segmentul de piaţă cu preţuri scăzute şi accesibile, cât şi în zona premium. Sarcom deţine o gamă de 380 de produse precum: vopsea lavabilă, tencuială, vopsea email, diluant, etc. Sarcom are un număr de 116 angajaţi, iar în anul 2020, compania a înregistrat o cifră de afaceri de 56,9 milioane de lei, EBITDA de 15,8 milioane de lei şi profit net de 12,3 milioane de lei.

Din punct de vedere al cifrei de afaceri pentru anul 2020, la nivel naţional Sarcom se află pe locul 5 în top producători cu capital românesc din domeniu. Atunci când tranzacţia va fi finalizată cu succes, unul dintre obiectivele avute în vedere de ROCA este ca Sarcom să devină un brand reprezentativ pentru industria locală, iar în următorii cinci ani compania să ajungă în top trei producători de vopsele şi lacuri la nivel naţional. Totodată, odată cu finalizarea tranzacţiei, ROCA se va axa pe optimizarea strategiei şi structurii de management în cadrul Sarcom, pentru a maximiza potenţialul companiei, atât la nivel de brand, cât şi comercial şi operaţional. Acest obiectiv va fi realizat prin facilitarea procesului de succesiune la nivelul conducerii, precum şi prin constituirea unui Comitet Consultativ la nivel de companie.

„Un lucru foarte important pentru mine este că această companie va rămâne una românească şi că ROCA va continua să o dezvolte, construind în continuare pe fundaţia solidă pe care împreună cu fratele meu am clădit-o în aceşti 30 de ani. Am încredere că Sarcom îşi va atinge potenţialul în următorii ani, beneficiind de experienţa pe care oamenii din companie o au deja şi de entuziasmul şi viziunea celor de la ROCA. Dacă nu aş fi fost convins de aceste direcţii pentru viitorul companiei, tranzacţia nu ar fi avut loc, nu aş fi făcut exitul. Cred însă că această tranzacţie reprezintă o filă de istorie pentru antreprenoriatul românesc şi mă bucur să contribui la această poveste,” A spus Marinică Potop, fondator Sarcom.

Valoarea pieţei de producţie pentru vopsele şi lacuri din România se ridica la 1,6 miliarde de lei în 2020, cu o rată compusă anuală de creştere (CAGR) de 10%. Piaţa este în creştere, iar conform estimărilor, în 2024 aceasta va ajunge la 732 miliarde de lei la nivel global şi 2,4 miliarde de lei la nivel local.

„Industria materialelor de construcţie reprezintă un sector strategic pentru ROCA Investments, iar faptul că mai avem şi alte companii în portofoliu din acest domeniu ne ajută să-l înţelegem mai bine. Mai mult, ne-am propus să grupăm aceste companii sub umbrela unui holding care să genereze sinergii şi o viziune holistică. Echipa ROCA poate aduce background-ul profesional care împreună cu echipa de management din Sarcom Vâlcea să asigure consolidarea în piaţă a companiei şi a brandurilor acesteia,” a adăugat Alexandru Savin, Investment Manager ROCA Investments.

Compania Sarcom a fost fondată în 1993 de doi fraţi. care şi-au dorit ca Sarcom Vâlcea să rămână o companie românească, să păstreze cultura şi să ducă mai departe viziunea acesteia.

ROCA Investment are 10 acţionari, printre care fraţii Pavăl, patronii Dedeman, şi Dan Şucu, patronul Mobexpert, dar şi Theodora Popa, vice-preşedinta grupului Transavia, şi Andrei Cionca, preşedintele CITR Group.