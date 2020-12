Euroins şi-a majorat capitalul, după amenda primită de la ASF

Prima majorare de capital, în valoare de 50 de milioane de lei, a fost realizată pe 2 decembrie. O zi mai târziu, pe 3 decembrie, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Euroins România a aprobat şi realizat propriu-zis conversia a două datorii subordonate în valoare de 76 de milioane de lei în capital de lucru. Cele două datorii subordonate au fost acordate în Iunie şi August de compania-mamă Euroins Insurance Group către Euroins România.

Cu aceste două creşteri succesive de capital, Euroins România îşi consolidează semnificativ poziţia în conformitate cu strategia de scădere a expunerii pe piaţa RCA şi de diversificare a portofoliului. Finalizarea acestor măsuri economice şi infuzii de capital indică angajamentul pe termen lung al acţionarilor şi investitorilor faţă de Euroins România şi piaţa de asigurări din România.

În prezent, puterea financiară a Euroins România Asigurare Reasigurare SA este în concordanţă cu obiectivele companiei pentru viitorul apropiat. Prin aceste măsuri, acţionarii se angajează să investească în continuare pe piaţa românească de asigurări.

"Compania se concentrează pe creşterea continuă a calităţii şi diversificării portofoliului de asigurări, având ca principal obiectiv menţinerea şi consolidarea poziţiei şi îmbunătăţirea continuă a rezultatelor financiare. Principalul obiectiv al Euroins România Asigurare Reasigurare SA este să rămână un partener stabil pentru clienţii şi intermediarii săi”, a declarat Jeroen van Leeuwen, membru al Consiliului de Administraţie.

Euroins Insurance Group (EIG) AD este unul dintre cele mai mari grupuri de asigurări independente care operează în regiunea CEE / SEE / CSI. Compania se concentrează pe oferirea unei game largi de produse generale, de sănătate şi de asigurări de viaţă. Grupul are sediul central în Bulgaria şi operează în nouă ţări europene şi are filiale de asigurări în Bulgaria, România, Macedonia de Nord, Ucraina şi Georgia. EIG operează şi în Grecia, Polonia şi Rusia. În prezent, grupul de asigurări are peste 2,5 milioane de clienţi şi peste 3.000 de angajaţi. EIG este o filială a Eurohold Bulgaria, un grup independent de top care operează în regiunea CEE / SEE / CSI, listat la bursele de la Sofia şi Varşovia. Eurohold Bulgaria este activă în asigurări, leasing, vânzări de autoturisme, gestionarea activelor şi operaţiuni de investiţii.

Euroins a fost amendată cu 1,5 milioane de lei

Luni, 2 noiembrie, Curtea de Apel Bucureşti a respins ca nefondată cererea Societăţii Euroins Asigurare-Reasigurare S.A. cu privire la suspendarea aplicării sancţiunilor şi măsurilor dispuse de către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia A.S.F. nr. 1137/28.09.2020.

În urma activităţii de supraveghere realizată asupra elementelor incluse în raportările transmise de societate pentru data de 30 iunie 2020, Euroins Asigurare-Reasigurare S.A. a fost sancţionată cu o amendă de 1,5 milioane de lei, ca urmare a constatării unei serii de deficienţe cu privire la modul de calcul al rezervelor tehnice constituite, în conformitate cu cerinţele legislaţiei Solvabilitate II (Legea nr. 237/2015), precum şi cu privire la modul de determinare şi de raportare a elementelor de fonduri proprii de bază ce acoperă cerinţa de capital de solvabilitate şi cerinţa minimă de capital.

În plus, societatea a avut obligaţia de a transmite Autorităţii de Supraveghere Financiară un plan de finanţare şi de redresare în vederea restabilirii indicatorilor de solvabilitate, în conformitate cu prevederile legii.

De asemenea, potrivit deciziei societatea trebuie să revizuiască tarifele de primă RCA, având în vedere deficienţele constatate, în termen de 90 de zile de la data comunicării deciziei.

Totodată în dosarul nr. 5405/2/2020, prin Hotărârea nr. 1075/26.10.2020, instanţa a respins ca neîntemeiată cererea de suspendare a executării Deciziei A.S.F. nr. 1139/28.09.2020 (de sancţionare cu amendă în cuantum de 100.000 lei şi retragerea aprobării doamnei Milena Guentcheva din funcţia de Director Executiv al societăţii Euroins S.A.). Ca urmare a soluţiei pronunţate de instanţă, Decizia A.S.F. nr. 1139/28.09.2020 continuă să îşi producă efectele.