Cooperativa Ţara Mea va livra peste 80 de mii de tone de legume româneşti în acest an. „Am reuşit să dublăm cifrele”

„Cooperativa Ţara Mea înregistrează 5000 de fermieri membri, de la 2000 anul trecut si dubleaza cifrele la legume: cu 40% mai mulţi români vor putea mânca legume româneşti in acest an, cu 40% mai multe familii de legumicultori vor avea un nivel de trai mai bun.”, transmit reprezenţii organizaţiei.

Potrivit acestora, la aproape un an de la lansarea programului pentru legume româneşti, Cooperativa Ţara Mea înregistrează aproape 5000 de fermieri membri si o capacitate de livrare legume de peste 80.000 tone, pentru acest an. De asemenea, depozitul frigorific de la Baleni, cu 2400 mp de spaţiu de prelucrare si 11 camere frigorifice, intră în portofoliul cooperativei, împreună cu fermierii din zonă, adăugându-se celor cinci bazine legumicole unite sub brandul Ţara Mea acum un an.

„Am reuşit sa dublam cifrele preconizate pentru departamentul de legume, în doar un an, ceea ce presupune cu 40% mai multe legume româneşti pe mesele românilor si cu 40% mai multe familii de legumicultori având siguranta zilei de mâine. Cheia reuşitei este chiar deschiderea de a lucra împreună. Este vremea sa ne unim forţele şi sa funcţionam împreună, pentru interesul comun al României, al consumatorului român, al fermierului dar si pentru marile lanţuri de magazine, acestea fiind primele care au investit în România, care au dovedit în nenumărate rânduri că le pasă de fermierii noştri si că fac eforturi să avem produse romanesti la raft şi care, tocmai acestea, au fost greu încercate în ultima perioadă.", a declarat Florin Burculescu, presedinte Cooperativa Ţara Mea.

Vizite de lucru în solarii

Conform sursei citate, Cooperativa Ţara mea menţine o relaţie strânsă cu Asociaţia Fermierilor Români, al cărei membru este, cât şi cu retailerii din piaţă. De altfel, în urmă cu câteva zile, reprezentanţii Carrefour au vizitat mai multe sere şi depozite ale fermierilor din Asociaţie, inclusiv cele ale Cooperativei Ţara mea.

„Am avut o vizită extrem de productivă, am mers în solarii, am discutat cu mai mulţi fermieri membri ai cooperativei, am facut analize de sol. Vreau să le mulţumesc oficial reprezentanţilor Carrefour România, atât pentru deschiderea de a face lucrurile împreună, cât si pentru viziune si profesionalism. Ne-am bucurat să vedem pentru prima dată ca parte din echipa de lucru şi CEO-ul companiei pe teren, un semn clar al devotamentului pentru producătorii locali din partea echipei Carrefour.”, a transmis Florin Burculescu.

La rândul său, Daniel Botănoiu, preşedintele AFR, a menţionat: „Soluţia este lucrul împreună. Am demonstrat fermierilor ca este vorba de lucru împreună pe un scop comun. Doar astfel pot funcţiona toate părţile implicate. Aceasi strategie, la nivel mult mai mare, este aplicata si de marile lanţuri de magazine, greu incercate in ultima perioadă. Este vremea sa functionam mai bine împreună."

Vizita a avut loc în comuna Baleni judetul Dâmboviţa, unde există peste 1000 de ha de spaţii protejate care livreaza legume Cooperativei şi 2000 de fermieri.