Test de cultură generală: Cine a ciripit

1. Cine a sustras documente secrete de la NSA şi a dezvăluit că administraţia SUA interceptează convorbirile telefonice şi conversaţiile online a milioane de americani şi nu numai?

a. John Tye.

b. Edward Snowden.

c. Edgar Matobato.

2. Cu cine a fost căsătorită împărăteasa Iosefina?

a. Napoleon Bonaparte.

b. Louis Bonaparte.

c. Mihail Kutuzov.

3. Care este denumirea dată celei mai lungi laturi a unui triunghi dreptunghic?

a. Mediană.

b. Catetă.

c. Ipotenuză.

4. Pe coasta cărei mări se află oraşul francez Nisa?

a. Marea Mediterană.

b. Marea Baltică.

c. Marea Nordului.

5. Cine a înfiinţat site-ul WikiLeaks, care publică documente secrete?

a. Howard Wilkinson.

b. Julian Assange.

c. David P. Weber.

6. Ce ţară a fost invadată de ţările arabe în ziua de după declararea independenţei, în 1948?

a. Ucraina.

b. Israel.

c. Palestina.

7. Ce se măsoară în ohmi?

a. Curentul electric.

b. Inducţia electrică.

c. Rezistenţa electrică.

8. În 1961 au început lucrările la...

a. Tower Bridge.

b. Zidul Berlinului.

c. Statuia Libertăţii.

9. Pentru ce fel de scrieri este celebru grecul Esop?

a. Fabule.

b. Poezii.

c. Eseuri.

10. Ce pseudonim a folosit cel care a publicat anchetele jurnalistice cunoscute sub denumirea de „Panama Papers“?

a. John Doe.

b. Black Sparrow.

c. Jane Doe.

11. Denpasar este principalul oraş de pe care insulă indoneziană?

a. Java.

b. Tanimbar.

c. Bali.

12. În ce capitală se află o galerie de artă denumită Museo del Prado?

a. Paris.

b. Madrid.

c. Dublin.

13. Cine a scris versurile piesei „Blowin’ in the Wind“, lansată în 1963?

a. Bruce Springsteen.

b. Johnny Cash.

c. Bob Dylan.

14. Ce grup l-a avut drept rege pe Cetshwayo, în cinstea căruia a fost ridicat un monument în oraşul Eshowe, din Africa de Sud?

a. Zuluşi.

b. Samurai.

c. Vikingi.

15. Ce scriitor a atras atenţia FBI cu editorialele intitulate „Notes of a Dirty Old Man“, publicate de ziarul „Open City“?

a. Albert Camus.

b. John Barnes.

c. Charles Bukowski.

16. Ce artist renascentist şi-a imaginat prima paraşută şi primul elicopter?

a. Leonardo da Vinci.

b. Sandro Botticelli.

c. Michelangelo Buonarroti.

17. Ce lucrător pe un şantier naval a ajuns preşedintele Poloniei?

a. Bronisław Komorowski.

b. Bolesław Bierut.

c. Lech Wałęsa.

18. Ce echipă de fotbal este supranumită „Cimbom bom“?

a. Galatasaray.

b. Başakşehir.

c. Tottenham.

19. Cine joacă rolurile principale în filmul „Spotlight“ (2015), despre ancheta ziarului „Boston Globe“ pe tema abuzurilor sexuale comise de preoţi catolici?

a. Michael Keaton şi Tom Hanks.

b. Mark Ruffalo şi Michael Keaton.

c. Tom Hanks şi Meryl Streep.

20. Ce apostol i-a fost alături lui Iisus în timpul Calvarului?

a. Sfântul Petru.

b. Sfântul Ioan.

c. Sfântul Andrei.

21. Ce actor este „un american în Paris“ din filmul cu acelaşi nume lansat în 1951?

a. Gene Kelly.

b. Fred Astaire.

c. Frank Sinatra.

22. Câte oase intră în alcătuirea urechii omului?

a. Cinci.

b. Patru.

c. Trei.

23. „Afacerea Watergate“ este numele sub care este cunoscută o anchetă jurnalistică publicată de ziarul...

a. „Washington Post“.

b. „The New York Times“.

c. „The Atlantic“.

24. Ce mănăstirea importantă s-a aflat pe malul Dâmboviţei, în dreptul actualei staţii de metrou Izvor?

a. Mănăstirea Mihai Vodă.

b. Mănăstirea Petru Vodă.

c. Mănăstirea Radu Vodă.

25. Care este capitala Somaliei?

a. Nairobi.

b. Doha.

c. Mogadishu.

26. Cine a lansat „Pentagon Papers“, un studiu top-secret al Pentagonului în care sunt dezvăluite minciunile spuse de guvernul american privind Războiul din Vietnam?

a. Daniel Ellsberg.

b. Noam Chomsky.

c. Michael Ellsberg.

27. În ce operă de Bizet este cântată „Aria toreadorului“?

a. „Pescuitorii de perle“.

b. „Don Procopio“.

c. „Carmen“.

Răspunsurile corecte:

1. b. Edward Snowden.

2. a. Napoleon Bonaparte.

3. c. Ipotenuză.

4. a. Marea Mediterană.

5. b. Julian Assange.

6. b. Israel.

7. c. Rezistenţa electrică.

8. b. Zidul Berlinului.

9. a. Fabule.

10. a. John Doe.

11. c. Bali.

12. b. Madrid.

13. c. Bob Dylan.

14. a. Zuluşi.

15. c. Charles Bukowski.

16. a. Leonardo da Vinci.

17. c. Lech Wałęsa.

18. a. Galatasaray.

19. b. Mark Ruffalo şi Michael Keaton.

20. b. Sfântul Ioan.

21. a. Gene Kelly.

22. c. Trei.

23. a. „Washington Post“.

24. a. Mănăstirea Mihai Vodă.

25. c. Mogadishu.

26. a. Daniel Ellsberg.

27. c. „Carmen“.