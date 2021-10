Poezii de Eminescu şi Blaga, interpretate de actorii Ion Caramitru, Michael Pennington şi Anamaria Marinca, în proiecţia „Aplauze pentru poet”

„Aplauze pentru poet/ A Hand for the Poet”, producţie a asociaţiei culturale The Culture Club, cu sprijinul JTI, partener principal Pro Contemporania, se compune dintr-o serie de recitaluri care punctează repere poetice din cultura română.

Într-o primă etapă, poezii de Mihai Eminescu, Tudor Arghezi, George Coşbuc, Lucian Blaga, George Bacovia, Ion Barbu, Nichita Stănescu, Marin Sorescu în limba română şi - o parte dintre acestea - în engleză, sunt prezentate în interpretarea actorilor Ion Caramitru, Michael Pennington, Anamaria Marinca, Mircea Rusu, Emilia Popescu, Andras Istvan Demeter, Mihaela Rădescu, Alex Ştefănescu, Cătălin Frăsinescu.

Recitalurile, filmate în primăvara şi vara anului 2021, sunt prefaţate de o scurtă prezentare scrisă a poetului ales şi ilustrate cu fotografii de epocă, fragmente de manuscris şi comentarii bilingve despre arta sa poetică.

Iniţiativa este deopotrivă un act de restituţie şi un demers de susţinere a unui domeniu cultural marginalizat în contemporaneitate, adăugând poeziei arta actorului, rostirea, imaginea. Aplauze pentru poet / A Hand for the Poet, ce urmează a fi continuat în viitor şi cu alte nume mari, îşi propune să contribuie la o mai bună cunoaştere a celor mai importanţi poeţi români clasici şi moderni, în forma originală, dar şi prin traduceri consacrate, în engleză, totul într-o manieră accesibilă publicului actual, pentru care principalul vehicul cultural este internetul.

Proiectul a fost realizat de o echipă coordonată de Ovidiu Miculescu, producător general, şi Oltea Şerban-Pârâu, producător executiv.

Filmările s-au desfăşurat în spaţii consacrate precum Sala ArCuB, Opera Naţională din Bucureşti sau ICR Londra, producţiile fiind semnate de Virgil Oprina - director de imagine/ montaj, Attila Vizauer - regia artistică.