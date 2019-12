Două titluri de Radu Paraschivescu, printre cele mai vândute cărţi Humanitas în 2019

Va prezentăm cele mai vândute titluri de la Editurile Humanitas şi Humanitas Fiction în 2019.

1. "Oraşul fetelor" de Elizabeth Gilbert

Bestseller New York Times. Traducere şi note de Anca Bărbulescu

Un roman delicios despre glamour, sex şi aventură, despre o tânără care descoperă că pentru a fi om bun nu este neapărat nevoie să fii fată cuminte. „Pur şi simplu unul din cele mai bune romane pe care le-am citit în ultimii ani. [...] Un roman-bijuterie, sclipitor,“ scria Observer. „Cuceritor şi captivant. Un roman mare în toate sensurile cuvântului“, aprecia "The Daily Telegraph"

2. "Medicină, nutriţie si bună dispoziţie" de Simona Tivadar

Vei mai descoperi că râsul împreună cu doctorul specialist în nutriţie nu îngraşă, dar îţi înseninează viaţa. Detoxifică, creşte imunitatea şi luptă împotriva tuturor bolilor!

3. "Orice om îi este teamă. Un partid, doi ani şi trei premieri" de Radu Paraschivescu

„Orice om îi este teamă, cartea-parastas a României după doi ani de guvernare PSD. Dar nu numai. E în acelaşi timp un instrument care măsoară trei decenii de speranţe înşelate şi de iluzii pierdute“, sublinia scriitorul.

4. "În lume nu-s mai multe Românii (planetei noastre asta i-ar lipsi)" de Radu Paraschivescu.

"Guvernul României şi alianţa din care provine şi-au dovedit de atâtea ori fascinaţia pentru selecţia negativă, încât nu mai poţi nici măcar să te revolţi. Ilie Mario Rafael e doar un nume din dosarul pe care scrie cu litere mari «Cultura sfidării». De ce-l numeşte premierul într-o asemenea funcţie? Pentru că poate. Codrin Ştefănescu a lămurit deja dilemele pricinuite oamenilor oneşti de abuzurile puterii PSD. «Pentru că putem» e, din acest punct de vedere, o lozincă mult mai aproape de natura adevărată a partidului decât «Îndrăzneşte să crezi». «Pentru că putem» e o sinteză a bunului-plac şi a dispreţului pentru lege, pentru normalitate şi pentru respiraţia europeană a ţării. De ce păstraţi penali în funcţii publice? Pentru că putem. De ce numiţi în funcţia de secretar general al guvernului un om trimis în judecată pentru trafic de influenţă, constituirea unui grup infracţional organizat şi fals în declaraţii în formă continuată? Pentru că putem. De ce numiţi în funcţia de consilier personal al premierului un condamnat la opt ani cu executare? Pentru că putem. De ce numiţi ca ministru al tineretului şi sportului o tânără specializată în campanii publicitare pentru spirtoasele familiei? Pentru că putem. De ce numiţi ca premier un om incapabil să se exprime cursiv în propria sa limbă şi cu atât mai puţin într-o alta? Pentru că putem. De ce forţaţi ordonanţe care să-i scape pe marii vinovaţi din PSD de puşcărie? Pentru că putem. De ce vă bateţi joc de oameni şi de ţară? Pentru că putem. Şi pot. Chiar pot. Fără să-i intereseze cum ne priveşte Occidentul, fără să se gândească la altceva decât la propria lor piele, fără urmă de consideraţie pentru naivii şi disperaţii care le-au luat de bune promisiunile şi i-au adus la putere“, spune Radu Paraschivescu.

5. "Regele şi Duduia. Carol II şi Elena Lupescu dincolo de bârfe şi clişee" de Tatiana Niculescu.

Din documente de arhivă, scrisori inedite, memorii, jurnale şi mărturii ale contemporanilor, această carte reconstruieşte culisele celui mai stăruitor scandal politic din istoria interbelică a României.

6. Jurnalul Annei Frank

Versiune definitivă editată de Mirjam Pressler şi autorizată de Anne Frank Fonds. Traducerea şi notele sunt semnate de Gheorghe Nicolaescu. Pentru prima oară în româneşte versiunea definitivă a Jurnalului, tradusă după originalul neerlandez. Anne Frank şi jurnalul ei figurează pe mai toate listele de excelenţă ale veacului XX privitoare la personalităţi şi la cărţi – Cei mai importanţi oameni ai secolului, Cele mai bune cărţi publicate în secolul XX, Operele literare definitorii pentru acelaşi secol, ca să numim doar câteva din multele topuri stabilite de specialişti, de ziarişti ori chiar de marele public. Din 1947, când s-a publicat pentru prima oară în Ţările de Jos, Jurnalul Annei Frank a fost tradus în peste 65 de limbi. S-a vândut în întreaga lume în peste 30 de milioane de exemplare. Anne Frank a lăsat cea mai frapantă mărturie umană din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Mai mult, a dat un chip, o voce, un nume milioanelor de victime inocente – fără chip, fără voce, fără nume – ale barbariei naziste. Anne Frank nu e o simplă autoare: împreună cu cartea ei, a devenit un simbol.

7. "Fizica povestită" de Cristina Presură

Carte distinsă cu Premiul Academiei Române

„Cartea lui Cristian Presură este cu atât mai valoroasă cu cât se adresează în egală măsură unui cititor neavizat şi unuia bun cunoscător al formalismului matematic, care nu acceptă uşor afirmaţii fără demonstraţie. Parafrazându-l pe Richard Feynman, pot spune că pentru a studia fizica există două posibilităţi: fie urmaţi timp de cinci ani cursurile facultăţii de fizică, fie citiţi această carte.“ (Dr. Mircea PENŢIA, Institutul Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară, Bucureşti-Măgurele, cercetător ştiinţific asociat CERN, Geneva)

8. "Secrete japoneze pentru o viaţă lungă şi fericită" de Francesc Miralles, Héctor García (Kirai), Ikigai.

Traducere de Camelia Dinică

„Ikigai... Acest concept japonez, care s-ar traduce prin «fericirea de a fi mereu ocupat», pare să explice extraordinara longevitate a japonezilor, mai ales din insula Okinawa. Acolo, numărul persoanelor centenare depăşeşte cu mult media mondială.

Cultivarea prieteniilor, alimentaţia moderată, odihna adecvată şi mişcarea uşoară par să facă parte din ecuaţia sănătăţii, însă în centru este acea joie de vivre, bucuria de a trăi, care îi ajută să însumeze ani şi să sărbătorească în continuare fiecare răsărit de soare, ikigai-ul personal al fiecaruia.“

9. Elizabeth Gilbert, Mănâncă, roagă-te, iubeşte

Ediţie aniversară, cu o nouă prefaţă a autoarei.Traducere de Alexandra Baciu

Publicată în SUA în 2006, Eat, Pray, Love a fost timp de peste un an Numărul 1 pe lista celor mai bine vândute cărţi nonfiction a publicaţiei New York Times, Numărul 1 pe lista Booksense Paperback Nonfiction a Asociaţiei Librarilor Americani, a fost prezentată de Oprah Winfrey în celebrul ei show, stă la baza unui film cu Julia Roberts, are traduceri în 46 de limbi şi s-a vândut în peste 15 milioane de exemplare în lume.

10. "Iubeşte şi fii iubit(ă). (Aproape) totul despre relaţia de cuplu" de Domnica Petrovai

„Cartea Domnicăi Petrovai nu este un reţetar. Cei care caută soluţii rapide, de tipul quick fix, nu le vor găsi aici. Vor găsi însă o serie de sfaturi care le pot fi de folos: despre cum să se protejeze şi să-şi marcheze teritoriile într-o iubire, cum să genereze încredere, cum să facă faţă furiei şi altele asemenea. Menţinerea iubirii în cuplu necesită efort. Un efort în care începi să te schimbi pe tine înainte de a-l schimba pe celălalt. Dar – şi aceasta e pledoaria autoarei – este un efort care merită.“ (Prof. univ. Mircea Micle, fondatorul şcolii cognitive în psihologia românească)

Top 10 cele mai vândute cărţi Humanitas Fiction în 2019



1.Heather Morris, Tatuatorul de la Auschwitz

Traducere din engleză de Luana Schidu

2. Michel Houellebecq, Serotonină

Traducere din franceză de Daniel Nicolescu

3. Guzel Iahina, Zuleiha deschide ochii

Cuvânt înainte de Ludmila Uliţkaia.Traducere din rusă şi note de Luana Schidu

3 bis Kate Morton, Fiica ceasornicarului

Traducere din engleză şi note de Sînziana Dragoş

4. Paulo Coelho, Alchimistul

Traducere din spaniolă de Gabriela Banu

5. Eric–Emmanuel Schmitt, Răzbunarea iertării

Traducere din engleză de Laurenţiu Malomfălean

6. Irvin D. Yalom, Minciuni pe canapea

Traducere din engleză şi note de Carmen Toader

7. Eric–Emmanuel Schmitt, Oscar şi tanti Roz

Traducere din franceză de Marieva Ionescu

8. Maja Lunde, Istoria albinelor

Traducere din norvegiană de Sanda Tomescu Baciu

9. Rui Zink, Cititorul din peşteră

Traducere din portugheză şi note de Micaela Ghiţescu

10. Evgheni Vodolazkin, Brisbane

Traducere din rusă şi note de Adriana Liciu

Premiul Cartea Anului 2019