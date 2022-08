Test de cultură generală: Cel mai iubit dintre pământeni

1 În ce an a fost publicat romanul „Cel mai iubit dintre pământeni“?

a. 1980

b. 1982

c. 1990

2 Ce înseamnă regionalismul „afif“?

a. Circar

b. Lefter

c. Idiot

3 În ce ţară se află cei mai vechi munţi din Europa?

a. Italia

b. Franţa

c. Polonia

4 Cine a fost primul monarh britanic al Casei de Windsor?

a. Regina Elisabeta I

b. Regele George al V-lea

c. Regele Eduard al VII-lea

5 Cine cântă melodia „Another one bites the dust“ (1980)?

a. Queen

b. The Beatles

c. Bruce Springsteen

6 În ce an a fost pusă în scenă pentru prima dată piesa „Take, Ianche şi Cadîr“?

a. 1978

b. 1932

c. 1956

7 Ce pasăre este supranumită popular „ţarca“?

a. Coţofana

b. Colibri

c. Cocoş

8 Care este capitala Ghanei?

a. Kampala

b. Nairobi

c. Accra

9 Unde este înmormântat Marin Preda?

a. Bucureşti

b. Alexandria

c. Paris

10 Ce înseamnă arhaismul „ispoveadă“?

a. pat

b. spovedire

c. iertare

11 Ce tip de parlament are România?

a. unicameral

b. tricameral

c. bicameral

12 La ce publicaţie a debutat Marin Preda ?

a. „Timpul“

b. „Adevărul“

c. „Scânteia“

13 La ce echipă s-a transferat Gheorghe Hagi pentru prima dată în străinătate?

a. Galatasaray

b. Real Madrid

c. Inter Milano

14 Cine a pictat „Capela Sixtină“?

a. Leonardo da Vinci

b. Eugène Delacroix

c. Michelangelo

15 Care este moneda Africii de Sud?

a. Rand

b. Lek

c. Leva

16 Cine a regizat ecranizarea romanului „Moromeţii“?

a. Sergiu Nicolaescu

b. Horaţiu Mălăele

c. Stere Gulea

17 Cum se numeşte imnul Marii Britanii?

a. „Keep calm and carry on“

b. „God save the Queen“

c. „I want to break free“

18 Ce plantă are denumirea ştiinţifică de „Solanum lycopersicum“?

a. Castravete

b. Roşie

c. Usturoi

19 Numele personajului principal din „Cel mai iubit dintre pământeni“ este...

a. Parizianu’

b. Ilie Moromete

c. Victor Petrini

20 Cine cântă melodia „Black diamond“ (1974)?

a. Metallica

b. Survivor

c. KISS

21 Unde a avut capitala Imperiul Aztec?

a. Azcapotzalco

b. Tenochtitlan

c. Tetzcoco

22 Din ce ţară provine ricotta?

a. China

b. Italia

c. Grecia

23 Primul război daco-roman s-a terminat în anul...

a. 101

b. 103

c. 102

24 Emil Racoviţă a fost...

a. actor

b. pictor

c. speolog

25 Al cărei formaţii este albumul „The Division Bell“ (1994)?

a. Pink Floyd

b. The Beatles

c. AC/DC

26 Cine joacă rolul lui Ilie Moromete în „Moromeţii 2“?

a. Victor Rebengiuc

b. Horaţiu Mălăele

c. Şerban Pavlu

27 Ce sărbătoreşte România pe 26 iunie, în fiecare an?

a. Ziua Imnului

b. Ziua Drapelului

c. Ziua Armatei

Răspunsurile corecte:

1. a. 1980

2. b. Lefter

3. c. Polonia

4. b. Regele George al V-lea

5. a. Queen

6. b. 1932

7. a. Coţofana

8. c. Accra

9. a. Bucureşti

10. b. spovedire

11. c. bicameral

12. a. „Timpul“

13. b. Real Madrid

14 c. Michelangelo

15. a. Rand

16. c. Stere Gulea

17. b. „God save the Queen“

18. b. Roşie

19. c. Victor Petrini

20. c. KISS

21. b. Tenochtitlan

22. b. Italia

23 c. 102

24 c. speolog

25 a. Pink Floyd

26. b. Horaţiu Mălăele

27. b. Ziua Drapelului