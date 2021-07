Se repun în vânzare un număr limitat de abonamente pentru concertele de la festivalul George Enescu

Doritorii pot cumăra abonamentele de pe platforma www.eventim.ro sau de la punctul de vânzare creat special pentru Festivalul Enescu în foaierul Ateneului, începând de astăzi, la ora 14.00.

Achiziţionarea acestor abonamente permite şi accesul la concertele la care s-au epuizat biletele individuale până în acest moment: Academy of St. Martin In The Fields cu Joshua Bell, Orchestra Filarmonicii Regale din Londra cu Vasily Petrenko şi Julia Fischer, recitalul susţinut de Joyce DiDonato and Ensemble, Orchestra de Cameră Mahler cu Yuja Wang, şi recitalul susţinut de Maxim Vengerov şi Polina Osetinskaya.

Festivalul George Enescu va avea loc în perioada 28 august - 26 septembrie şi toate concertetele se vor desfăşura în condiţii de siguranţă sanitară. În cazul în care, un concert este anulat, cumpărătorii ăşi vor primi banii înapoi.

Abonamentele la concertele de la Ateneul Român

Un abonament la Ateneu cuprinde bilete pentru toate cele 29 de concerte din seria Concerte şi Recitaluri şi costă 4900 lei – pentru categoria I şi 3900 lei – pentru categoria a II-a.

Dată fiind cererea foarte mare de bilete, organizatorii au decis ca la Ateneu să fie ocupate 100% din locuri şi, din acest motiv, accesul spectatorilor în sală se va face doar pe baza unui act de identitate şi a prezentării unuia dintre următoarele documente:

dovadă oficială care atestă vaccinarea anti SARS-CoV-2 (minim 10 zile de la finalizarea schemei de vaccinare)

test PCR negativ efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea concertului

dovadă medicală a faptului că se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2

dovadă rezultat negativ certificat de o unitate medicală al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore înainte de începerea concertului.





Abonamente la concertele de la Sala Palatului

Abonamentul la Sala Mare a Palatului cuprinde bilete pentru cele 30 de concerte din seria Mari Orchestre ale Lumii. Se vor pune în vânzare abonamente la cinci categorii de preţuri:

categoria VIP – 4900 lei

categoria I – 3900 lei

categoria a II-a – 2900 lei

categoria a III-a – 2100 lei

categoria pensionari – 1500 lei

Accesul la Sala Palatului se va face cu îndeplinirea condiţiilor sanitare, adaptate la faptul că numărul de locuri ocupate va fi de 70% din capacitatea sălii: distanţare fizică şi purtarea măştii de protecţie.

Informaţii despre procedura de achiziţionare, precum şi de condiţiile de acces se pot găsi pe site-ul Festivalului, secţiunea Bilete. Este posibil ca, din cauza pandemiei, să apară schimbări în program.