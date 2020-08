Nicu Alifantis cântă la Conacul Balş, în Festivalul Zilele Nordului VIDEO

A şaptea ediţie a Zilelor Nordului va avea loc în 28-30 august, exclusiv în aer liber, în Darabani şi alte localităţi din judeţul Botoşani.

Agenda festivalului include concerte The Mono Jacks, byron,The Kryptonite Sparks şi Nicu Alifantis, premiere de teatru, proiecţii de film, lucrări de artă stradală, conferinţe şi dezbateri, şcoli de vară pentru ONG-uri şi grupuri civice. Desfăşurată sub sloganul #Cei7AniDeAcasă, ediţia din 2020 a Zilelor Nordului lansează două iniţiative de regenerare urbană: #PrimaŞcoală, reconstrucţia primei şcoli săteşti din Moldova la Darabani, şi #NoulCentruVechi, program de revitalizare urbană în Botoşani.

Festivalul are loc cu respectarea tuturor normelor sanitare şi legale în vigoare, pentru maxima siguranţă a participanţilor, artiştilor şi voluntarilor implicaţi.

„E un an despre care vom povesti cu toţii multă vreme. Pandemia ne-a făcut să înţelegem cât de vulnerabili suntem cu toţii, care sunt lacunele societăţii în România şi peste tot, dar ne-a şi ajutat să realizăm că avem o forţa extraordinară de a fi solidari, de a fi responsabili faţă de comunităţile noastre.

Suntem bucuroşi să putem oferi o ediţie specială a Zilelor Nordului în acest an, una ca în vremurile bune, dar cu respectarea regulilor de azi.

Şi suntem încrezători că ea se va adăuga în şirul amintirilor frumoase ale acestui complicat 2020”, a declarat Ştefan Teişanu (foto), preşedintele Asociaţiei Nord.

Activităţile de seară se desfăşoară la Darabani şi sunt experienţe colective, limitate la 250 şi, respectiv, 400 de participanţi care îşi pot procura biletele de pe site-ul festivalului şi din reţeaua iabilet.ro:

Concerte. Sâmbătă seară trupele The Mono Jacks, byron şi The Kryptonite Sparks cântă pe Stadionul Orăşenesc din Darabani în cel mai mare eveniment al festivalului din acest an. Vineri seară muzica se aude din curtea Conacului Balş, adusă de inconfundabilul Nicu Alifantis.

Teatru. Atelierul de Teatru din Botoşani prezintă premiera spectacolului „Port”, de Simon Stephens, care ar fi trebuit prezentată la festivalul AmFiTeatru, din păcate anulat din cauza pandemiei. În „Gewalt la Darabani”, compania independentă „Texte bune în locuri nebune” dramatizează în premieră absolută un episod iconic din istoria oraşului Darabani: conflictul de la finalul secolului al XIX-lea între evreii şi românii din localitate.

Filme. În acest an, de la zece seara, sunt proiectate în curtea Conacului Balş filmele „Babyteeth, prima iubire”, proaspăt distins cu Trofeul Transilvania şi Premiul Publicului la TIFF, „colectiv”, documentarul lider de audienţe pe HBO şi „Opinci”, un scurt metraj de animaţie despre povestea românului care a mers pe jos până la Paris.

Evenimentul se desfăşoară cu respectarea tuturor normelor sanitare şi legale în vigoare şi contează pe implicarea participanţilor, artiştilor şi voluntarilor pentru a-l transforma într-un exemplu pentru România.

Biletele sunt disponibile pe https://www.iabilet.ro/bilete-zilele-nordului/. Detalii despre ediţia a şaptea a festivalului Zilele Nordului găsiţi aici: pe www.zilelenordului.ro

Un proiect de patrimoniu, unul de revitalizare urbană, trei şcoli de vară, o conferinţă şi o campanie socială, aceasta este propunerea de activităţi de dezvoltarea comunităţii cu care festivalul Zilele Nordului vine la cea de a şaptea ediţie.

Între invitaţii speciali ai acestor activităţi se numără istoricii Adrian Cioflâncă şi Dorin Dobrincu, specialista în dezvoltare urbană Anamaria Vrabie, activistul civic Cosmin Pojoranu şi urbanistul englez Ralf Alwani.

Aceşti şi alţi invitaţi reputaţi din diferite domenii se alătură unui line-up de zile mari la ediţia a şaptea a festivalului, din care mai fac parte trupele The Mono Jacks, byron, om la lună, The Kryptonite Sparks, Mădălina Pavăl live act acustic, Adam’s Nest şi Nicu Alifantis, trupele de teatru Texte bune în locuri nebune şi Atelierul de teatru şi filmele ”Babyteeth: prima iubire”, ”Opinci” şi ”colectiv”.

Programul complet al festivalului, biletele de acces şi informaţii complete despre măsuri de siguranţă şi cazare se găsesc pe www.zilelenordului.ro.

#PrimaŞcoală

Activităţile de zi sunt gândite pentru ca participanţii să se poată bucura de ele individual sau în grupuri mici. Astfel, festivalierii pot alege între şcoli de vară, competiţii sportive şi călătorii de zi:

Călătorii în Nord. Iubitorii de excursii şi experienţe au la dispoziţie 7 trasee pentru călătorii de zi pe care le pot face cu prietenii sau familia. Gândite pentru 8 ore, dintre care cel puţin 5 sunt alocate vizitelor şi experienţelor, traseele îi poartă pe iubitorii de călătorii prin cele mai interesante locuri ale regiunii şi îi aduc înapoi la Darabani pentru spectacolele, concertele şi filmele de seară din cadrul ZN.

Competiţii sportive. Ca de obicei, iubitorii de sport se pot înscrie la turneul Nordul Joacă Tenis şi la competiţiile deja consacrate ale Maratonului Nordului: aproape 500 de participanţi sunt aşteptaţi să ia startul la MTB Pomârla şi Teioasa Trail. Înscrierile se fac pe site-ul maratonulnordului.ro până la data de 20 august.

Şcoli de vară. La ediţia din acest an a festivalului debutează Şcoala pentru Dezvoltarea Moldovei şi întâlnirile Platformei Cord, prima adresată specialiştilor şi pasionaţilor de dezvoltare locală şi regională, iar a doua ONG-urilor şi grupurilor informale active în domeniile cultural, de tinerel, civic şi social. Înscrierea la şcolile de vară se face pe zilelenordului.ro.

La #ZN7 încep atelierele de planificare pentru reconstrucţia primei şcoli săteşti din Moldova. Cu sprijinul Ordinului Arhitecţilor din România Filiala Nord-Est, al Societăţii pentru Studii Istorice din România şi al Primăriei Darabani, Asociaţia Nord demarează un proces de doi ani în care, prin intermediul mai multor clăci, studenţi arhitecţi, meşteri locali şi voluntari vor reconstrui, folosind numai materiale şi tehnici tradiţionale, clădirea primei şcoli săteşti de stat din Moldova, inaugurată la Darabani în 1841.

La atelierele de planificare vor lua parte arhitecţii Mihai Tulbure, reprezentant al OAR, şi Sabin Dumitriu, proiectant al clădirii, istoricul Dorin Dobrincu, reprezentant al Societăţii pentru Studii Istorice, reprezentanţi ai administraţiei şi comunităţii locale din Darabani.

La finalul proiectului, #PrimaŞcoala va deveni secţiune a Muzeului Nordului de la Darabani, fiind dedicată istoriei învăţământului din Moldova. De asemenea, #PrimaŞcoală va funcţiona ca loc de întâlnire şi educaţie non-formală pentru şcolile din regiune, fiind integrată funcţional cu noul teatru de vară şi noul parc a căror construcţie a fost demarată în paralel de către Primăria din Darabani.

Întâlnirile Nordului

Din acest an, Întâlnirile Nordului îşi schimbă formatul şi devin o serie de dezbateri derulate pe parcursul festivalului şi găzduite în curtea Conacului Balş.

Primele Întâlniri ale #ZN7 au loc sâmbătă, 29 august, pe tema Comunităţii, şi îi au ca invitaţi pe istoricul Adrian Cioflâncă, pe jurnalista Otilia Bălinişteanu, pe Cristian Smochină, manager senior al Amazon România, pe Diana Mărgărit, conferenţiar universitar la UAIC Iaşi, specializată în mişcările sociale recente din România, şi specialistul în dezvoltare turistică Mihai Bulai, co-fondator al proiectelor Iaşi Travel şi Visit Moldavia. Moderatorul dezbaterii este Ştefan Teişanu, preşedintele Nord.

Duminică, 30 august, Întâlnirile sunt moderate de către actorul ieşean Ionuţ Caras, stabilit la Cluj, scenarist al spectacolul „Gewalt în Darabani”, a cărui premieră are loc la #ZN7. La dezbatere, care va avea ca temă relaţiile dintre români şi evrei în comunităţile nordice din secolul XIX, vor participa academicianul Adrian Cioflâncă, reprezentant al Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România „Wilhelm Filderman", Dana Lungu, reprezentanta Editurii Universităţii Cuza din Iaşi, şi poetul dărăbănean Victor Teişanu.

Platforma Cord

Prima întâlnire a Platformei Cord, dezvoltată pentru creşterea capacităţii sectoarelor cultural, civic şi de tineret din regiunea de Nord (Botoşani-Suceava-Iaşi-Cernăuţi-Chişinău), îi are ca invitaţi pe Cosmin Pojoranu, fondator al Funky Citizens, Mona Prisăcariu, Senior Officer al Black Sea Trust, Mircea Meriacri, preşedinte al Iaşi Capitala Tineretului din România şi Ralf Alwani, director al Urban Scale Interventions din Belfast.

Şcoala de vară Cord va avea loc la Darabani în cadrul Zilelor Nordului, în zilele de 29 şi 30 august 2020, cu participarea a maxim 10 organizaţii şi grupuri informale din regiunea de Nord. Cei interesaţi să participe sunt selectaţi pe baza completării unui formular de înregistrare disponibil pe site-ul zilelenordului.ro. O organizaţie sau grup poate participa cu maxim doi reprezentanţi, pentru care trebuie să asigure transportul spre şi dinspre locaţia de desfăşurare a evenimentului, precum şi cazarea, în cazul în care optează pentru cazare într-o pensiune locală. Organizatorii pun la dispoziţie în mod gratuit pentru toţi participanţii cazarea în campingul festivalului, prânzurile şi pauzele de cafea din cele două zile ale întâlnirii Cord #1.

Şcoala pentru Dezvoltarea Moldovei

Împreună cu Mişcarea pentru Dezvoltarea Moldovei, Asociaţia Nord anunţă în acest an prima ediţie a Şcolii pentru Dezvoltarea Moldovei, destinată specialiştilor şi pasionaţilor de dezvoltare locală şi regională. La cele două zile de ateliere sunt aşteptaţi reprezentanţi şi funcţionari din primării şi consilii judeţene, lideri ai societăţii civile, reprezentanţi ai sectoarelor de afaceri şi de învăţământ şi orice pasionat de dezvoltare locală.

Invitaţii primei ediţii sunt Anamaria Vrabie, director al Diviziei de Inovare Urbană din Cluj-Napoca, Ralf Alwani, director al Urban Scale Interventions din Belfast, Alexandrina Dinga, preşedintă a Asociaţiei Civica din Iaşi şi George Ţurcănaşu, cadru universitar al Universităţii Cuza din Iaşi şi membru fondator al Mişcării pentru Dezvoltarea Moldovei.

Organizatorii pun în mod gratuit la dispoziţia participanţilor transportul între Ipoteşti şi Botoşani sau, după caz, Darabani, precum şi masa de prânz şi gustările din pauzele de cafea.

Voluntar în Nord

Ca în fiecare an, voluntarii ZN au parte de un program dedicat de instruire înaintea festivalului. În acest an programul include cursuri despre lucrul în echipă şi despre rolul voluntariatului în dezvoltarea comunităţii, dar şi o sesiune de instruire privind normele speciale de respectat individual şi colectiv la ZN în contextul pandemiei de coronavirus.

Atelierele vor fi susţinute de Răsvan Manea, trainer BEST International şi Ştefan Teişanu, preşedintele Nord. Participă circa 60 dintre cei 150 de voluntari ai Zilelor Nordului din acest an.

Ai cumva o păturică?

Campania „Ai cumva o păturică?”, iniţiată cu 12 ani în urmă la Iaşi de către compania Argo, ajunge în acest an şi la Zilele Nordului. La ediţiile sale anterioare s-au strâns anual tone de hrană şi produse utile şi de igienă pentru animalele fără stăpân din Iaşi, iar la #ZN7 campania ajunge şi în Darabani.

Iubitorii de animale sunt invitaţi să doneze pentru pisici şi căţei hrană, medicamente de bază (deparazitante, faşe sterile, pansamente, unguente etc), pături, cuşti de transport şi prindere, accesorii şi jucării. Donaţiile vor putea fi făcute la containerele special amenajate la Conacul Balş şi pe Stadionul Orăşenesc din Darabani.

Toate bunurile donate vor ajunge la 100 de animale fără stăpân din Darabani şi din împrejurimi, aflate acum în îngrijirea unei persoane private susţinută de către Asociaţia Nord şi alte fundaţii.

Noul Centru Vechi

Noul Centru Vechi este prima iniţiativă comunitară de revitalizare urbană în Botoşani. Ne propunem ca în cel mult patru ani să schimbăm împreună modul în care arată, funcţionează şi este perceput Centrul Vechi al oraşului.

Pentru aceasta Asociaţia Nord propune trei tipuri de intervenţii care se vor succeda şi îmbina timp de patru ani: Centrul Verde – un program de înfrumuseţare cu flori a spaţiilor publice şi private din zonă; Centrul Acţiuni – un program de activităţi organizate cu şi pentru riverani; şi Centrul de Tineret – o iniţiativă de dezvoltare a unui hub de tineret în Botoşani.

În prima fază, companiile botoşănene sunt invitate să se alăture iniţiativei Noul Centru Vechi prin donaţii în bani, sumele colectate astfel vor fi folosite pentru cumpărarea de ghivece cu flori care vor fi oferite riveranilor, ca prim pas pentru stabilirea unui dialog de durată despre viitorul Noului Centru Vechi. Primele livrări de flori vor fi făcute de către voluntarii ZN chiar în perioada festivalului.