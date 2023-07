Ipocrizia consumatorului de presă, arătată prin sport: „România? Interesul e mic“

Dacă citești comentariile articolelor de sport, o să rămâi cu impresia că lumea de la noi e „înfometată“ să primească rezultate, analize și vrea să savureze performanța adevărată, obținută prin muncă și efort. În realitate, lucrurile stau cu totul altfel. De fapt, „rup“, în materie de afișări, articolele cu Florin Talpan, cu Gigi Becali și alte materiale despre astfel de personaje.

Astăzi, avem încă o dovadă concretă în acest sens. Articolul cu câștigarea medaliilor de aur și argint, de către Constantin Popovici, respectiv Cătălin Preda, n-a generat nici măcar 1.000 de afișări pe adevarul.ro până la această oră! Atenție: articolul respectiv a stat sus, pe Home Page, până când a fost dat mai jos din cauza lipsei de interes. Nici articolul care descrie, în detalii, ce înseamnă „High diving“, sportul practicat de Popovici și Preda, n-a generat cine știe ce interes.

Despre lipsa interesului pentru sportul practicat de el a vorbit și proaspătul campion mondial la sărituri de la mare înălțime, Constantin Popovici. În dialog cu reporterul Gazetei Sporturilor, aflat la Fukuoka, Popovici a povestit cum alte țări investesc în această disciplină, „High diving“, mizând pe un câștig important în clasamentul medaliilor olimpice, pe viitor.

Ce a spus Constantin Popovici, noul campion mondial?

*În România e puțin interes, ar trebui mai mult, pentru că avem cei mai buni săritori din lume. E puțin trist că ești singur. Eu m-am antrenat de multe ori singur, pe cheltuiala mea. Ei (n.r. – oamenii din țară) vor să ieși campion mondial, dar nu prea se dau bani. Mai sunt alte sporturi, precum săriturile în apă.

*Dacă s-ar investi mai mult, poate am ajunge unde am fost odată. Eu am fost pe locul 8 în lume în 2008. M-am lăsat în 2011 din cauza asta, apoi am revenit în 2018. Am revenit de plăcere. Eu fac asta pentru mine. De asta am investit banii mei, pe care i-am câștigat cu oase rupte. Nu aștept de la nimeni să facă ceva pentru mine, că s-ar putea să aștept mult și bine.

*Pe podium deja era târziu pentru sentimente. Ele au fost înainte de săritură. Dar cum am aterizat în apă la ultima săritură, am simțit ceva ce știam că merit, bucurie și euforie.

*Sunt și țări unde interesul e zero (n.r. – pentru acest sport). Dar sunt țări care recunosc acest sport ca un sport de viitor, probabil care va ajunge și unul olimpic. În SUA și Canada sunt bazine speciale pentru asta. Ei investesc pentru că știu că va fi un sport olimpic și vor fi gata să ia medalii.

*Dedic victoria familiei mele, tatălui că m-a adus la sport, dar și mie. Numai eu știu ce muncă am depus zi de zi, timp de ani. La Budapesta am fost să văd concursul în cârje. Eram acolo cu piciorul rupt, cu șuruburi. Îl rupsesem după o săritură de la 20 de metri. Atunci a fost momentul care m-a făcut să pornesc pe acest drum.

A*m urmărit mondialele de high-diving și am văzut că este potențial mare. Cei de acolo spuneau că este maximul. Atunci m-am motivat să arăt că se poate mai mult. Apoi au fost mondialele din 2019, dar am avut ghinion și am avut celălalt picior rupt.